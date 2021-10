Pedro Emanuel regressa ao futebol saudita para treinar o Al Nassr

Pedro Emanuel é o novo treinador do Al Nassr, informou o clube saudita, numa pequena nota publicada nas suas redes sociais, poucos dias depois de despedir o brasileiro Mano Menezes.

“O treinador Pedro Emanuel é o novo técnico principal do Al Nassr FC”, refere o clube, que entre janeiro de 2019 e dezembro de 2020 contou com o também técnico português Rui Vitória, com quem rescindiu devido a maus resultados. Com o atual treinador do Spartak Moscovo, o clube foi campeão na época de estreia do português, em 2018/19, conquistando também a Supertaça.

Esta época, o Al Nassr segue no terceiro lugar, a dois pontos do líder Damac, mas com menos um jogo disputado, mas, ainda assim, entendeu despedir Mano Menezes, após a derrota em casa com o Al-Ittihad Jeddah (3-1).

Para Pedro Emanuel, será a sua segunda experiência como treinador no futebol saudita, depois de ter estado à frente do Al Tawoon, com o qual venceu a Taça, em 2019. Além de Emanuel, o campeonato saudita conta com outros treinadores portugueses, casos de Leonardo Jardim, no Al Hilal (4.º), Hélder Cristóvão, no Al Hazm (8.º), e José Gomes, no Al Tawoon (16.º e último).