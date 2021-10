Viva Ronaldo: Cristiano é eleito o melhor jogador do mês de setembro para os adeptos do United

O internacional português Cristiano Ronaldo foi eleito o futebolista do mês de setembro no Manchester United, numa escolha dos adeptos do clube da Premier League.

Ronaldo, que este verão deixou os italianos da Juventus para regressar ao Manchester United, marcou cinco golos nos cinco jogos disputados até ao momento nas diferentes competições e tem sido decisivo nos red devils.

Na votação, o internacional português superou a concorrência dos colegas de equipa David De Gea, Jesse Lingard e Mason Greenwood.