Ranieri é o novo treinador do Watford

O treinador italiano Claudio Ranieri, de 69 anos, é o novo treinador do Watford, anunciou esta tarde o clube da Premier League. Xico Muñoz abandonou o cargo no domingo, após derrota com o Leeds United.

Ranieri, que foi campeão com o Leicester em 2016, assinou um contrato de dois anos. O clube, num comunicado no site oficial, destacou os títulos da Premier League, Coppa de Itália e Copa do Rei, de Espanha, conquistados pelo técnico.

De acordo com o clube, o treinador italiano vai estar acompanhado pelos adjuntos Paolo Benetti e Carlo Cornacchia, assim como pelo preparador físico Carlo Spignoli.

A estreia será um osso duro de roer contra o Liverpool de Jürgen Klopp, no sábado, às 12h30.

Claudio Ranieri não treinava desde que saiu da Sampdoria, onde esteve nas últimas duas épocas. Antes, num pós-Leicester, treinara clubes como Roma, Fulham e Nantes. Mas lá atrás, em tempos idos, treinou Nápoles, Fiorentina, Valencia, Atlético Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Inter e Roma, numa primeira passagem, onde quase roubou scudetto ao Internazionale de José Mourinho.

O Watford está nesta altura na 15ª posição, com quatro derrotas, um empate e duas vitórias em sete jornadas. No plantel conta com futebolistas como Moussa Sissoko, Danny Rose e Ben Foster.