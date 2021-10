Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Rúben Dias nomeados para a Bola de Ouro

Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Rúben Dias estão entre os 30 candidatos a ganhar a Bola de Ouro, prémio atribuído pela "France Football", que divulgou os nomeados para erguer o prestigiado galardão. O vencedor final será conhecido no dia 29 de novembro.

Após marcar 28 golos e fazer 18 assistências pelo Manchester United em 2020-21, esta época Bruno Fernandes soma já quatro golos e três assistências pelos "diabos vermelhos". Por seu turno, Cristiano Ronaldo fez 36 golos e quatro assistências na passada temporada pela Juventus, levando cinco golos em 2021-22 pelo United. Colectivamente, CR7 venceu, em 2021, a Taça de Itália. Já Rúben Dias foi, entre os três internacionais portugueses nomeados, o que teve um ano de 2021 mais recheado com títulos colectivos. O defesa conquistou a Premier League e a Taça da Liga inglesa ao serviço do Manchester City.

Recorde-se que, em 2020, o troféu não foi atribuído devido à pandemia da Covid-19. O último vencedor foi Lionel Messi, recordista de triunfos, com seis vitórias, mais uma que Cristiano Ronaldo.

No troféu Kopa, que distingue o melhor jogador sub-21 do mundo, o lateral português Nuno Mendes está entre os 10 nomeados. Vencedor da I Liga, da Taça da Liga e da Supertaça ao serviço do Sporting, o jovem transferiu-se, no final da última janela de transferências, para os franceses do PSG.

Nomeados para a Bola de Ouro:

N'Golo Kanté (Chelsea)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Mason Mount (Chelsea)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Harry Kane (Tottenham)

Karim Benzema (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

Nicolò Barella (Inter)

Raheem Sterling (Manchester City)

Lionel Messi (Barcelona)

Pedri (Barcelona)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Giorgio Chiellini (Juventus)

Luka Modric (Real Madrid)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Rúben Dias (Manchester City)

Neymar (PSG)

Simon Kjaer (AC Milan)

Lautaro Martínez (Inter)

Robert Lewandowski (Bayern)

Mohamed Salah (Liverpool)

Jorginho (Chelsea)

Romelu Lukaku (Chelsea)

Cesar Azpilicueta (Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Phil Foden (Manchester City)

Gerard Moreno (Villarreal)

Kylian Mbappé (PSG)

Luis Suárez (Atlético de Madrid)



Nomeados para o Troféu Kopa (melhor sub-21)

Mason Greenwood (Manchester United)

Pedri (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Jérémy Doku (Rennes)

Ryan Gravenberch (Ajax)

Jamal Musiala (Bayern)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Nuno Mendes (PSG)

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)



Troféu Yachine (melhor guarda-redes)

Keylor Navas (PSG)

Emi Martínez (Aston Villa)

Manuel Neuer (Bayern)

Samir Handanovic (Inter)

Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Kasper Schmeichel (Leicester)

Edouard Mendy (Chelsea)

Gianluigi Donnarumma (PSG)