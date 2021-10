Nuno Mendes nomeado para o prémio Golden Boy

Nuno Mendes, de 19 anos, é o único jogador português na lista de 20 finalistas do prémio Golden Boy, que distingue o melhor futebolista abaixo dos 21 anos em equipas na Europa. O prestigiado galardão é atribuído pelo jornal italiano "Tuttosport"

As nomeações da presente edição do troféu começaram com 100 jogadores, nove deles portugueses: Nuno Mendes, Joelson Fernandes, Tiago Tomás, Gonçalo Ramos, Umaro Embaló, Francisco Conceição, Fábio Silva, Marcos Paulo e Félix Correia. Agora, Mendes, emprestado pelo Sporting ao PSG com uma cláusula de compra de 40 milhões de euros, é o único luso a constar dos 20 finalistas.

O Golden Boy é entregue desde 2003 e teve como último vencedor o internacional norueguês Erling Haaland. Renato Sanches, em 2016, e João Félix, em 2019, foram os únicos portugueses a ganharem o troféu.

Recorde-se que Nuno Mendes está igualmente nomeado este ano para o prémio Kopa, criado em 2018 pela "France Football" e que também serve para distinguir o melhor sub-21.



Lista dos 20 finalistas do Golden Boy:

Karim Adeyemi (RB Salzburgo)

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Rodrygo (Real Madrid)

Camavinga (Real Madrid)

Charles de Ketelaere (Club Brugge)

Bryan Gil (Tottenham)

Ryan Gravenberch (Ajax)

Mason Greenwood (Manchester United)

Daniel Maldini (AC Mlan)

James Musiala (Bayern Munique)

Nuno Mendes (PSG)

Gavi (Barcelona)

Pedri (Barcelona)

Roberto Piccoli (Atalanta)

Yéremi Pino (Villarreal)

Bukayo Saka (Arsenal)

William Saliba (Marselha)

Jurrien Timber (Ajax)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)