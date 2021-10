COI diz que Mundial a cada dois anos "criaria um conflito com outros grandes eventos desportivos internacionais"

Depois da União Europeia, da UEFA ou de várias instituições do futebol português, há mais uma entidade de grande peso a revelar cautelas sobre a possibilidade de o Mundial de futebol passar a realizar-se a cada dois anos, de acordo com a ideia de Arsène Wenger. O Comité Olímpico Internacional (COI) pediu uma “consulta mais ampla” sobre a hipótese de um Campeonato do Mundo de futebol a cada dois anos, salientando o impacto que a decisão pode ter nos outros desportos.

Um Mundial a cada dois anos criaria "um conflito com outros grandes eventos desportivos internacionais, nomeadamente com o "ténis, ciclismo, golfe, ginástica, natação, atletismo e Fórmula 1", refere o COI, que é presidido por Thomas Bach.

O Conselho Executivo do COI salienta ainda o risco "minar a diversidade e o desenvolvimento de outros desportos que não o futebol".

Além disso, a organização sediada em Lausana (Suíça) acredita que "o aumento dos eventos masculinos" pode dificultar o desenvolvimento do futebol feminino, uma crítica já feita por vários oponentes à intenção da FIFA, nomeadamente a UEFA, clubes europeus e organizações de adeptos.

O COI alerta ainda para o impacto na “sobre a saúde física e mental dos jogadores".