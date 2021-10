Steve Bruce já não é treinador do Newcastle. Paulo Fonseca apontado como possível sucessor

Steve Bruce já não é o treinador do Newcastle United. Em comunicado oficial, o clube do noroeste inglês anunciou que o técnico inglês "abandonou o seu cargo por mútuo acordo". Steve Bruce escreveu uma mensagem de despedida, tendo expressado "gratidão" pela "oportunidade de treinar este clube único".

Bruce, que nasceu na zona de Newcastle e era, na infância, adepto do clube, orientava os magpies desde a temporada 2019/20, conseguindo, em duas épocas seguidas, o objetivo de evitar a descida de divisão. Agora, o antigo jogador, que se destacou no Manchester United, abandona o seu cargo após uma crise de resultados: o Newcastle está na 19.ª e penúltima posição da Premier League, sem qualquer vitória conquistada em nove partidas oficiais em 2021/22.

Esta saída surge menos de duas semanas depois da compra do Newcastle por um consórcio liderado pelo fundo soberano da Arábia Saudita, o qual promete dotar o clube de um músculo financeiro sem paralelo no mundo do futebol. No mesmo comunicado em que anunciam que Bruce já não é o treinador da equipa, os magpies revelam que Graeme Jones, até este momento treinador-adjunto, irá orientar o Newcastle "de forma interina" até ser encontrada uma solução definitiva.

Vários nomes têm sido lançados como possíveis sucessores de Steve Bruce. Segundo a "Sky Sports", Paulo Fonseca é uma das hipóteses para substituir o técnico inglês. Recorde-se que o português, que nas duas últimas épocas orientou a Roma e está sem clube, esteve, em junho, perto de assumir o comando técnico do Tottenham.

Outro nome luso que já foi apontado para o banco do Newcastle é José Mourinho. No entanto, o atual técnico da Roma assegurou estar "100% focado" no projeto que tem em mãos na capital italiana.