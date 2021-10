Bruno Fernandes: "Os jogadores são chatos e acham que têm sempre razão. Temos de seguir a ideia do treinador"

Já não há Alex Ferguson no banco de suplentes do Manchester United, mas o fergie time vive alto algures no Estádio Old Trafford. Rio Ferdinand já o avisara: com Ronaldo na equipa, haveria finalmente alguém para meter as bolas dentro da baliza a partir dos minutos 80 e 90, ou seja, tarde e a boas horas.

Desta vez, em mais uma noite de Liga dos Campeões, não foi preciso chegar ao tempo de compensação. Depois de o United estar a perder por 2-0, Cristiano Ronaldo assinou a reviravolta, aos 81’.

No final do jogo, Bruno Fernandes, autor de duas assistências (uma delas maravilhosa para Marcus Rashford), estava encantado com Cristiano. “A conexão é boa, somos companheiros na seleção e aqui. É um privilégio estar na equipa dele, é alguém que está no topo do futebol há 15 anos. Não há palavras para descrever o Ronaldo, ele é isto que demonstrou: a qualquer momento pode fazer um golo”, disse, em castelhano, o internacional português, na zona mista.

Ash Donelon

Em português, respondeu às perguntas sobre Ole Gunnar Solskjær e sobre a nuvem em forma de ponto de interrogação que tem pairado por cima de Manchester. “É o nosso treinador, seguimos a ideia dele, hoje demonstrámos isso, e continuaremos a seguir. Acreditamos naquilo que é a ideia do staff, a ideia do treinador, e vamos continuar a acreditar”, afiançou, antes de fazer uma reflexão interessante sobre os braços de ferro que às vezes existem entre treinadores e jogadores.

“Obviamente, os jogadores são chatos e acham que têm sempre razão. Às vezes, eu acho que tem de ser de uma maneira, se perguntar a um colega ele acha que tem de ser doutra. Qual é o motivo para seguir a minha ou a do colega e não a do treinador? Temos de seguir a ideia do treinador, acreditar na ideia dele, quer esteja certa ou errada, vamos até ao fim com aquilo. É o nosso treinador, o expoente máximo daquilo que temos de respeitar. Temos muito a melhorar, o treinador também diz que tem de melhorar e crescer em algumas coisas”, desabafou.

O futebolista comentou ainda o clima vigente nas redes sociais, onde o clube tem sido criticado, sobretudo o treinador norueguês, que diariamente é questionado. “Temos de, nós próprios jogadores, desligar um bocadinho das redes sociais porque é fácil criar ódio por ali, é fácil ver comentários negativos, como é fácil ver os positivos quando as coisas estão bem. Hoje vai haver muita coisa positiva, hoje o Bruno fez um grande passe para o Rashford e esquecem os passes que falhei na primeira parte, mas no fim de semana, se eu errar, vão lembrar-se e vão esquecer-se disto.”

No próximo domingo, pelas 16h30, o Teatro dos Sonhos vai receber o dérbi mais importante do futebol inglês, pelo menos no que toca a gigantes: Manchester United-Liverpool. As duas equipas estão separadas por quatro pontos.