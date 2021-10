Nagelsmann falhou o jogo com o Benfica devido a uma indisposição. Agora o Bayern anuncia que o treinador testou positivo à covid-19

A notícia surgiu a poucas horas do arranque do Benfica - Bayern Munique: Julian Nagelsmann, treinador dos bávaros, tinha sentido uma indisposição e não acompanharia a equipa no Estádio da Luz.

Mais tarde, os alemães falavam no Twitter de uma "infeção semelhante à gripe" como o motivo da ausência de Nagelsmann, que ficou no hotel, de onde viu a vitória dos seus jogadores por 4-0 na terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já na manhã desta quinta-feira, chegou a confirmação: Nagelsmann testou positivo à covid-19.

Nas redes sociais, o Bayern Munique explicou que o treinador de 34 anos, que está totalmente vacinado, irá ainda assim viajar para a Alemanha, mas num avião médico, "de forma separada da equipa". Ficará isolado assim que chegar ao seu país.