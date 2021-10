A ressaca do Manchester United 0-5 Liverpool: “Para enfrentar o Klopp, o Tuchel e o Pep precisam de um melhor treinador. E não é Solskjaer”

Vulgarizou-se recorrer ao espanhol e sempre chamar manita ao resultado que tem alguém a sofrer cinco golos, mas, se for o caso de essa meia dezena ser aplicada à equipa caseira pelo maior rival, os adjetivos roçam os parentes próximos da humilhação. No domingo, o Manchester United perdeu por 0-5 contra o Liverpool.

Após o jogo, em Inglaterra, vários comentadores televisivos no país onde o mais comum é dar-se a palavra a quem já jogou reservaram as críticas para Ole Gunnar Solskjaer, o treinador do United que gastou mais de €400 milhões esta época e, até ao momento, parece não conseguir montar uma equipa com processos coletivos visíveis a partir de um conjunto de jogadores apetrechados de talento à cabeça.

Jamie Carragher defendeu que o Manchester United "precisa de um treinador melhor" e que "o Ole, apesar de ter feito um bom trabalho, não é esse técnico". O antigo defesa inglês, com carreira feita no Liverpool entre 1996 e 2013 e hoje comentador residente na "Sky Sports", disse que o clube "necessita de alguém que os leve para o nível seguinte e, infelizmente, o Solskjaer não é o Jürgen Klopp, o Pep Guardiola ou o Thomas Tuchel".

O ex-internacional inglês salientou que o norueguês "não é bom o suficiente" e puxou de um paralelismo com outros tempos vividos no United. "O clube deveria ter o melhor que há no mundo. Se tens o Ole a treinador, deverias ter alguém como o Carlos Queiroz como adjunto. Não podes ter pessoas a aprender no trabalho, que nunca tenham estado num clube desta dimensão. Têm o Mike Phelan [um dos adjuntos], mas não penso que ele seja um treinador, têm o Michael Carrick e o Kieren McKenna, eles nunca treinador ninguém na vida", opinou, durante o programa em que participa na "Sky Sports".

No outro lado do painel, como de costume, estava Gary Neville, o inglês com carreira cumprida integralmente no Manchester United que, por contraste, considerou que o clube não vai rescindir o contrato com Ole Gunnar Solskjaer.

"Acho que o clube vai aguentar. Não penso que tenham planeado ter um novo treinador esta época, acho que vão esperar até ao fim da temporada", argumentou o antigo lateral direito, reconhecendo que o United "teve um mau dia monstruoso" na goleada sofrida ante o Liverpool.

Neville perspetiva que a direção do clube irá manter Solskjaer "pelo que aconteceu com José Mourinho e Louis Van Gaal" - "não vão contratar um homem de tiro que faça o trabalho durante duas épocas". O ex-internacional inglês refere que os donos americanos do Manchester United querem estabilidade no clube e considera que "este é o tempo para comunicarem com os adeptos e dizerem se vão apoiar o treinador para os próximos seis a oito meses".

Desde 1955 que o Manchester United não sofria cinco golos num jogo sem conseguir marcar. Após a derrota, a equipa ficou no 7.º lugar da Premier League, a sete pontos do líder Chelsea e atrás de Liverpool, Manchester City, West Ham, Brigthon e Tottenham, respetivamente.