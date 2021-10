Morreu Walter Smith, histórico treinador do Rangers e da Escócia que fez Cristiano Ronaldo largar a bola

Eram patadas atrás de pontapés, os treinos em Inglaterra eram outros e os tempos também e reclamar uma propriedade unipessoal da bola através de truques e malabarismos equivalia a um tratamento especial de dureza. Durante os primeiros seis meses em Manchester, um português borbulhado na cara e miúdo na vida ainda era só um talento que abusava das danceterias privadas com a bola.

A comissão de boas-vindas a Cristiano Ronaldo no United prolongou-se enquanto se estendeu a forma individualista de estar no jogo coletivo do "miúdo que dava para ver que era carismático" e cuja habilidade se topava a quilómetros, "a vontade em ser o melhor", mas que "frustrava a vida de toda a gente". Portanto, virava o alvo do utensílio mais frequente para lembrar quem de direito que a bola é redonda e rola também para andar de pé em pé.

Cristiano sofria faltas atrás de faltas e Darren Fletcher, que contou a história, há tempos, à "beIn Sports", lembra-o a "arrancar cabelos" e a dar em louco durante as duas semanas que se seguiram a uma imposição vinda de cima — deixaram de existir faltas.

A ordem veio de Walter Smith.

O escocês era a nova sombra de Alex Ferguson, o conterrâneo sobre quem versam estórias várias de que era mais manager do que treinador, ou, por vezes, o vice-versa, mas que, durante uns meses da primeira época de Cristiano em Inglaterra (2003/04) esteve ao lado do mítico obreiro do temeroso United. "O que aconteceu após umas semanas? O Ronaldo começou a passar a bola porque estava farto de levar pontapés, a jogar a um, dois toques e a correr", lembra Fletcher, o também escocês que jogava no clube

John Peters/Getty

É dele a opinião que o propósito da abolição das faltas esteve no português e essa terá sido a pequena marca que o grande treinador, falecido esta terça-feira, aos 73 anos, deixou na funda pegada que vincou no futebol escocês.

Walter Smith treinou o Glasgow Ranger em três décadas distintas, com maior sucesso na primeira, entre 1991 e 1998: conquistou 12 dos 20 títulos da carreira, incluindo seis campeonatos escoceses em série nas barbas do maior rival, o Celtic com quem partilha cidade. Depois, comandaria o clube ainda entre 2006 e 2007 e, mais tarde, de 2008 a 2011. No primeira das épocas desse derradeiro período, perdeu uma final da Taça UEFA para o Zenit de São Petersburgo.

A sua última temporada como técnico aconteceu um ano antes de o Rangers decretar insolvência e ser refundado, com um trambolhão dado até às catacumbas do futebol escocês. É o segundo treinador com mais troféus conquistados pelo clube.

Antes, Walter Smith também esteve na seleção do país — de 2003 a 2007 —, nunca a conseguindo qualificar para uma grande competição. Esteve ainda quatro temporadas na Premier League, com o Everton, sem títulos conquistados ou feitos de assinalar.