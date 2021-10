A verdade de Joshua Cavallo, que estava farto de viver uma vida dupla: “Sou futebolista e tenho orgulho em ser gay”

Ele está em casa, sentado, diante de uma câmara a focá-lo. Tem o olhar no vazio e esfrega a testa com uma mão, primeiro ato para tapar a cara nos meandros do “não sei mais o que dizer”. O curto desabafo é apenas uma nesga do tormento sentido, pelo menos, nos últimos seis anos, nos que admitiu ter durado “a luta contra a [sua] sexualidade” até ser filmado para o gargantuesco passo que decidiu dar ser visto e escutado sem barreiras.

Joshua Cavallo joga futebol profissional, tem 21 anos e é homossexual, característica que deveria importar tanto quanto a marca de champô que compra no supermercado, mas que, enquanto cresceu, “sempre” o fez “sentir a necessidade” de se “esconder”, por “ter vergonha”. É o primeiro jogador no ativo a assumir-se, publicamente, como gay.

O anúncio, feito na madrugada desta quarta-feira, chegou através de uma mensagem publicada pelo australiano nas suas redes sociais, sucedida por um vídeo partilhado pelo Adelaide United, clube pelo qual joga na A-League, o principal campeonato da Austrália. “Crescer sendo futebolista e gay eram dois mundos que não se cruzavam. Vivi a minha vida assumindo que este era um tópico do qual nunca se devia falar”, escreveu.

Cavallo joga a meio-campo, tem 21 anos e, antes, representou o Western United e o Melboune City. O australiano admite que a decisão de assumir a sua homossexualidade “pode ter um impacto negativo na carreira” e no mundo do futebol onde “só tens uma pequena janela para atingir a grandeza”.

Na modalidade onde as visões são embaciadas e a honestidade é muitas vezes confundida com fraqueza, o australiano lamenta o quão “surpreendente” é “saber que, atualmente, não há futebolistas gays assumidos no ativo”. Joshua sabe que “há outros a viver no silêncio” e quer “ajudar a mudar isto”, mostrando que “toda a gente é bem-vinda no futebol e merece o direito de ser autêntico”. Antes dele, o caso mais mediático terá sido o de Thomas Hitzlsperger, antigo internacional alemão e jogador do Estugarda, Aston Villa, West Ham e Everton, que assumiu a homossexualidade depois de se retirar.

No vídeo em que vocalizou a decisão, Joshua Cavallo revelou que “escondeu quem realmente era”, em miúdo, para ir “perseguindo o sonho” de ser profissional, quando tudo o que pretendia era “jogar futebol e ser tratado de forma igual”. Porque, anos atrás de anos a dar o melhor em campo enquanto “vivia uma vida dupla” foram-no fustigando e aprisionando: “É exaustivo e não quero que ninguém tenha de passar pelo mesmo”.

O australiano temeu pela reação das pessoas, receou pelos “comentários” e pela hipótese de “dizerem coisas más”, ou “gozarem”. Pior, que o “começassem a tratar de forma diferente” — mas “esse não foi o caso” e, “quanto muito, mereceu o respeito” de quem o rodeia. “Assumir-me para com as pessoas que amo, os meus amigos, companheiros de equipa, os meus treinadores, teve uma resposta incrível e imensa. Fez-me pensar no porquê de ter escondido este fardo durante tanto tempo”, revelou, já com um sorriso solto no discurso. Joshua Cavallo libertou-se.

Porque, como diz, “é ok seres tu próprio, seres gay, e jogares futebol”.

O vídeo em que se fez o primeiro futebolista profissional no ativo a assumir a homossexualidade é intitulado “A verdade de Josh”. O australiano deu esse passo e revelou-a, quis “mostrar a todas as pessoas que têm medo” que “é suposto seres tu mesmo, não outra pessoa”. E a mensagem final é quem ele é: “Sou o Josh Cavallo, sou futebolista e tenho orgulho em ser gay”.