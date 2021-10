Barcelona despede Ronald Koeman

Foi uma das estrelas do Dream Team, foi dele o golo que deu ao Barcelona o seu primeiro título europeu, em 1992, mas nem isso salva um treinador que em 10 jogos deixa o clube no 9.º lugar da liga espanhola. Após mais uma derrota na La Liga, a terceira no campeonato, frente ao Rayo Vallecano por 1-0, Ronald Koeman foi despedido dos catalães.

"O Barcelona destituiu esta noite Ronald Koeman como técnico da primeira equipa. O presidente do clube, Joan Laporta, comunicou-o ao técnico após a derrota com o Rayo Vallecano, Ronald Koeman vai despedir-se do plantel esta quinta-feira na Cidade Desportiva", pode ler-se num lacónico comunicado lançado pelo clube no site oficial, onde "agradece os serviços prestados à entidade", desejando também "muita sorte na carreira profissional" ao holandês.

Há muito que Ronald Koeman, que sempre pareceu uma solução a prazo no clube, era contestado pelos adeptos do Barcelona, críticas que subiram de tom após a derrota por 3-0 frente ao Benfica para a Liga dos Campeões. Koeman sobreviveu ao chicote apenas mais um par de semanas. No último fim de semana perdeu o Clássico com o Real Madrid, em casa, e a derrota com o Rayo foi a gota de água.

O treinador chegou ao banco do clube onde brilhou como jogador em agosto de 2020, com um contrato de dois anos, após o despedimento de Quique Setién na sequência da derrota por 8-2 frente ao Bayern Munique na Liga dos Campeões. No primeiro ano em Camp Nou desiludiu na Champions e no campeonato, mas venceu a Taça do Rei, levando Laporta a dar-lhe nova oportunidade esta temporada. Uma oportunidade que termina ainda antes do natal, já a seis pontos da liderança da liga espanhola.

Sobre quem lhe seguirá, a imprensa catalã insiste na hipótese Xavi, outra glória do clube, que treina o Al-Sadd do Catar. Certo é que o próximo treinador vai herdar uma equipa em profunda crise desportiva num clube numa ainda mais intensa crise financeira.