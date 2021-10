Sergi Barjuán: uma velha glória do Barça para fazer as vezes de outra enquanto não chega a desejada

Foi em Vallecas, no estádio carente de obras e a gritar por manutenção, que a periclitante versão de Ronald Koeman de uma equipa com todas as partes da anatomia teve a quinta derrota desta época, igualmente, sem pés nem cabeça de um Barcelona a aguentar-se, a apenas suster-se, no seu caos particular de clube a esfregar sal nas próprias feridas.

O despedimento do neerlandês, quando a noite de quarta-feira já ia tardia, foi a questão que o tempo confirmou para confirmar mais um problema já anunciado que o Barcelona teria de resolver: a de um treinador atolado pelo peso das circunstâncias (clube endividado, sem dinheiro para gastar, que viu Lionel Messi partir e com um plantel sem o nível que teve na última década e meia) e sem capacidade aparente para solucionar as coisas que poderia controlar, no campo.

O Barça poroso a defender, ineficaz a atacar e com processos que ainda lhe permitiam dominar a bola, mas controlar pouco os jogos, ficou sem o treinador cujas derradeiras palavras no cargo foram de "em Espanha, o jogar bem não conta", já depois de soltar outras como "quando já não estiver a desfrutar, [iria] jogar golfe cinco vezes por semana".

O desfrute, se é que o houve, terminou para quem com incomparáveis quilos a menos e chuteiras calçadas marcou o golo que deu a primeira Liga dos Campeões ao clube (1992), um dos 87 que fez nos 264 jogos. Jogando, ficou como uma lenda, treinando o Barcelona, saiu vestido o insucesso.

Não foram tantas partidas quanto as 460 de Sergi Barjuán i Esclusa, nome a transpirar de catalão que começou a correr para a frente e para três na lateral esquerda logo na temporada seguinte à conquista europeia pontuada por Koeman. Estava na equipa B e é ele quem, a partir desta quinta-feira, assume "de forma provisória" como "treinador interino" do Barcelona, até se "fechar a contratação de um novo técnico", revelou o clube.

Essa vindoura pessoa diz-se que será Xavier Hernández Creus.

A imprensa espanhola tem avançado o também catalão e alinhado na tradição de o Barcelona ter gente da casa, de preferência da região e apostolizadora do caminho com bola que Johan Cruyff traçou para o clube desde meados dos anos 80 como o sucessor desejado pela direção de Joan Laporta, apesar da ainda parca experiência a ordenar uma equipa de fora em vez de a orquestrar no campo.

O médio Xavi foi terminar a carreira de jogador, em 2019, ao Al-Sadd, clube do Qatar no qual vai na terceira época como técnico. É público que o antigo internacional, vencedor de tudo pelo Barcelona e pela Espanha, quis formar-se na arte de colocar uma equipa a jogar como um treinador visualiza na sua cabeça num contexto menos exigente, sem a pressão que vem com trabalhar num grande europeu. Quis preparar-se e não precipitar-se.

Um Barcelona em cacos e sem meios para o artilhar com jogadores que venha a pedir, onde, como faróis do último grande Barça, restam apenas Gerard Piqué e Sergi Busquets, estará a chamar por ele. Aos 41 anos, querem que Xavi volte à casa que agora precisa de ser restaurada em quase todo o lado.