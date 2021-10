A Amnistia Internacional irá reunir-se com a Premier League para que "respeitar direitos humanos" seja um critério para dirigir um clube

O "teste a donos e dirigentes" da Premier League é uma formalidade legal que se aplica a quem quiser deter ou exercer um papel de relevo na gestão de um clube da principal competição do futebol inglês. Atualmente, este teste só considera questões como possíveis conflitos de interesse ou o registo criminal dos indivíduos, não havendo qualquer referência ao respeito pelos direitos humanos por parte daqueles que se candidatam a ter funções de grande importância nos clubes.

Pois bem, já desde o ano passado que a Amnistia Internacional tem feito pressão para que haja mudanças neste teste, aumentando de tom nas suas reivindicações após a controversa compra do Newcastle por parte de um consórcio liderado pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita. A Amnistia descreve o respeito pelos direitos humanos no estado como "atroz", acusando-o de fazer "prisões sistemáticas sem julgamento" ou "perseguição de ativistas pelos direitos das mulheres".

Outras organizações internacionais, como a "Freedom House", acusam ainda "a monarquia absoluta saudita" de "restringir todas os direitos políticos e liberdades civis", com um "regime que confia na vigilância generalizada e criminalização dos dissidentes", enfrentando as "mulheres e as minorias religiosas grandes discriminações nas leis e vida prática".

Há ainda o caso de Jamal Khashoggi, um jornalista saudita que havia abandonado o país, vivia exilado nos EUA e foi, em outubro de 2018, assassinado no consulado do seu país em Istambul, por agentes sauditas. Um relatório das Nações Unidas considerou que "altos cargos da Arábia Saudita planearam a missão". Já a CIA escreveu, num relatório divulgado pela diretora nacional de informação, Avril Haines, de acordo com o “New York Times”, ter "chegado à conclusão que o príncipe Mohammed bin Salman aprovou uma operação" para "sequestrar ou assassinar" o jornalista. O príncipe herdeiro nunca enfrentou qualquer julgamento por este caso.

Daniel Chesterton/Offside/Getty

A Premier League e o Newcastle têm garantido existir uma "separação" entre o fundo soberano, que passou a deter 80% do clube, e o reino da Arábia Saudita, mas a verdade é que o fundo é liderado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, que é também vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa. O seu governador, Yasir al-Rumayyan, uma pessoa muito próxima de Bin Salman, foi nomeado presidente não-executivo do Newcastle. Seis dos outros sete membros da direção do fundo são ministros do governo saudita. O outro era ministro até ao ano passado.

Após esta compra, a Amnistia voltou a insistir para a inclusão de uma espécie de "cláusula de direitos humanos" no "teste a donos e dirigentes". E, 15 dias depois de Richard Master, CEO da Premier League, ter recebido uma carta a formalizar o pedido de reunião, esta vai, mesmo acontecer.

"Estamos obviamente satisfeitos devido à vontade da Premier League em falar sobre estas propostas, as quais queremos que sejam um ponto de partida para o que esperamos ser um processo que leva ao fortalecimento das regras da gestão do futebol", disse Sacha Deshmukh, CEO da Amnistia Internacional do Reino Unido. Deshmukh opina que "as atuais regras que se aplicam a quem detém e gere os clubes em Inglaterra são horríveis", não incluindo "referências à cumplicidade para com atos de tortura, escravatura, tráfico de seres humanos ou crimes de guerra".

Para a Amnistia, a "compra do Newcastle pelos sauditas" pareceu sempre uma "tentativa de lavar a imagem da Arábia Saudita, mascarando a horrorosa situação dos direitos humanos na Arábia Saudita com o prestígio da Premier League. Sacha Deshmukh explica que as ideias da sua organização para as mudanças ao "teste a donos e dirigentes" pretendem, além de "incluir o respeito pelos direitos humanos", "melhorar toda a governança dentro do jogo".