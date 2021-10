Laporta admite: “Gostaria que Xavi fosse treinador do Barça durante a minha presidência”. Só não sabe é quando, mas rejeita “pressas”

O despedimento de Ronald Koeman foi a consequência natural de um dos mais frouxos arranques de temporada do passado recente do Barcelona. Na 9.ª posição da La Liga e tendo sofrido derrotas pesada contra Bayern e Benfica na Liga dos Campeões, a saída do herói do triunfo culé na edição de 1992 dessa mesma prova soava a crónica de morte anunciada. Mais ainda após a derrota contra o Rayo Vallecano.

Sergi Barjuán, também antigo jogador do clube e até agora técnico da equipa B, foi nomeado como treinador interino. No entanto, a sua conferência de imprensa de apresentação como novo líder da equipa principal do Barcelona teve outro nome como protagonista principal: Xavi Hernández, uma das principais lendas da história dos catalães e apontado como o nome mais desejado para se tornar, em definitivo, o novo técnico do conjunto de Camp Nou.

Joan Laporta, o presidente do Barcelona, não escondeu que "sempre disse" que "Xavi acabará sendo treinador do clube", admitindo que "gostaria que o fosse" durante a sua presidência, apesar de "não saber quando". Questionado sobre se já no verão passado tinha sondado o antigo médio para treinador, Laporta revelou ter concluído que "deveria dar margem a Koeman", por ser um "mito do clube" que "chegou num momento de dificuldade", pelo que "merecia ter respeito". Ainda assim, o máximo responsável da entidade acabou a considerar que deveria ter "despedido mais cedo" o neerlandês — ainda que falar agora "seja fácil".

JOSEP LAGO

O presidente catalão garantiu que a comunicação entre si e Xavi "nunca foi cortada" e considerou que o agora treinador do Al-Sadd, do Catar, está num "processo de evolução muito interessante", afirmando ter "referências muito boas" sobre o antigo jogador. Não obstante, Laporta vincou repetidamente a importância de "manter reservas" sobre o processo de escolha de um novo treinador, fazendo-o "sem presas".

Laporta, para quem Sergi — que tem o "apoio total" da direção — "dá garantias para o presente", opinou ainda que o Barça "talvez se tenha afastado" do seu estilo, vincando que "quer recuperar a essência" e um "futebol espetacular", mantendo que a "exigência é grande" e negando haver "anos de transição" no clube. "Aqui é preciso ganhar e jogar bem", salientou.