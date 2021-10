Eriksen impedido de jogar na Serie A (onde só poderia atuar se retirasse o desfibrilador interno)

O coração de Christian Eriksen congelou todos os outros corações daqueles que seguiam o Dinamarca-Finlândia do Euro 2020, no Estádio Parken, em Copenhaga. Os colegas, solidários, taparam-no dos olhares que chegavam do lado errado desta história. Desta vez, viveu-se um final feliz e Eriksen recuperou.

A sua carreira, no entanto, não se livrou logo ali (e no futuro) daquele nevoeiro de interrogação. Poderia voltar a jogar? Em que condições? O futebolista foi sujeito a uma cirurgia e foi-lhe colocado nas entranhas um desfibrilador interno. Na verdade, chama-se um Cardioversor-Desfibrilhador Implantável (ver em baixo).

Na altura daquele episódio, a Tribuna Expresso ouviu dois cardiologistas e o cenário não era animador, do ponto de vista do atleta, naturalmente (e não por temas legais ou regras).

As más notícias chegaram na sexta-feira. O Inter, o clube do dinamarquês, anunciou que Eriksen não poderá jogar em Itália nesta temporada, abrindo-lhe a porta para poder continuar a carreira noutro lado, escreve o “Mundo Deportivo”.

E porquê? Porque tem o tal desfibrilador interno, que vai contra as regras da Federação Italiana de Futebol. Poderia jogar na Serie A, sim, se o retirasse.

“O jogador foi temporariamente inibido, pela autoridade médica italiana, da atividade desportiva na temporada atual”, comunicou o clube de Milão, ressalvando que, embora não cumpra os requisitos para jogar naquele país, Eriksen poderá ter a porta aberta de outros países que o permitam para “retomar a sua atividade competitiva”.

O que é um Cardioversor-Desfibrilhador Implantável (CDI)?

O CDI trata-se de um aparelho colocado internamente, como acontece com o pacemaker, ainda que este tenha dimensões um pouco maiores, geralmente em baixo da clavícula e que se nota do lado exterior, ao passar a mão no local. Por isso, o problema neste caso será a possibilidade de traumatismo.

“Correr para uma pessoa em risco de morte súbita com um desfibrilador é possível, agora a prática de desportos potencialmente com alguma violência, ou pelo menos com alguma interação entre pessoas, de onde pode resultar um traumatismo, é muito complicado”. explicou então, à Tribuna Expresso, Victor Gil, cardiologista e ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.

O médico realçou igualmente que ainda assim há jogadores que arriscam, mas correm o risco de se “magoar seriamente ou até deslocar os fios [do aparelho que vão ao coração]”.

O CDI é usado quando existem situações cardíacas associadas ao risco de morte súbita. Segundo Victor Gil, essas situações provocam arritmias malignas que levam a uma paragem cardíaca. “O que faz esse aparelho é, no fundo, identificar essas situações das arritmias malignas e fazer um tratamento imediato que pode ser mesmo dar um choque”, disse ainda o cardiologista.