“Os spurs são aborrecidos”: continuidade de Nuno estará a ser discutida (e Sérgio Conceição tem admiradores na direção do Tottenham)

A pesada derrota caseira com o Manchester United deixou marcas no Tottenham, uma equipa que vai ocupando o 8º lugar da Premier League, com cinco vitórias e cinco derrotas em 10 jornadas. O lugar de Nuno Espírito Santo estará mesmo a ser discutido, esta tarde, pela direção do clube londrino, noticiou a Sky Sports.

Sem qualquer remate à baliza contra o United de Cristiano (golaço e assistência), Bruno Fernandes e companhia, os spurs foram vaiados quando o árbitro apitou para o final da partida. Nuno admitiu que a equipa não estava bem e sinalizou que nem todos os futebolistas têm o mesmo nível de comprometimento.

Os números comprovam o pobre rendimento da equipa montada por NES, nomeadamente no que toca a golos, remates e oportunidades criadas: é a segunda pior da Premier League nestes três segmentos. Apesar de tudo, os mais visados pelos adeptos até foram o chairman Daniel Levy e Harry Kane, o avançado inglês e a principal figura do clube, que no verão demonstrou vontade de sair.

“Os spurs são aborrecidos. Eles são aborrecidos de ver”, afirmou, depois do jogo, Roy Keane, ex-futebolista do United. “Tentas ver um pouco de urgência… nada. Não podia acreditar quão maus eles foram.”

De acordo com o “Daily Mail”, embora não se revelem grandes candidatos, Sérgio Conceição terá alguns admiradores na direção do Tottenham.