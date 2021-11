Tottenham despede Nuno Espírito Santo

Durou pouco mais de três meses a aventura de Nuno Espírito Santo no Tottenham. O clube de Londres anunciou esta segunda-feira que despediu o técnico português, confirmando os rumores que já no domingo davam conta da saída do antigo treinador de Valência, FC Porto e Wolverhampton.

"Sabemos o quanto o Nuno e a sua equipa queria ter sucesso e temos pena de ter de tomar esta decisão", diz Fabio Paratici, diretor desportivo do clube, numa pequena nota deixada no site oficial do Tottenham. "O Nuno é um verdadeiro gentleman e será sempre bem-vindo aqui. Queremos agradecer-lhe e desejar-lhe tudo de bom no futuro", pode ler-se também no comunicado.

Depois de um início com três vitórias consecutivas na Premier League, as últimas semanas trouxeram resultados muito desapontantes para o clube londrino. A derrota por 3-0 com o Manchester United por 3-0 no fim de semana foi a gota de água, mas há muito que Nuno era contestado - o Tottenham é apenas 8.º na tabela, já com cinco derrotas.

Na Liga Conferência, o Tottenham vem também de uma derrota frente ao Vitesse, da Holanda. No total de todas as competições, Nuno esteve no banco dos londrinos em 17 jogos, com oito vitórias, dois empates e sete derrotas.

O português havia sucedido a José Mourinho, despedido do Tottenham em abril, depois de quatro temporadas de sucesso no Wolverhampton.

De acordo com a imprensa italiana e britânica, Antonio Conte é o mais forte candidato à sucessão, falando-se ainda do nome de Paulo Fonseca, que chegou a ser hipótese para os spurs no início da temporada.