Xavi está a caminho: “Falo com o Barça há dias, está tudo pronto. Quero voltar a casa e espero que fique resolvido em breve”

O antigo médio que dava em louco se ele, ou a equipa, não tivessem a bola, estará mesmo prestes a retornar ao lugar onde felicíssimo foi e ao clube no qual creem, seja pelas evidências ou pela necessidade de um salvador, que assentará como uma luva feita à medida dos dedos.

É sabido, há coisa de uma semana, que Xavi Hernández Creus é o alvo preferido embora não assumido, de caras, pela direção do Barcelona, para ser o próximo treinador do clube que está a atravessar um turbulento período de instabilidade. O jornal catalão "Sport" dá conta, faz dias, da delegação do Barça que se encontra no Catar a negociar com os dirigentes do Al-Sadd.

O clube no qual Xavi se iniciou como treinador e vai na terceira época nessa nova via de carreira empatou (3-3), na quarta-feira, com o Al-Duhail de Luís Castro e restante equipa técnica portuguesa. No final da partida, escreve a "BBC", o espanhol proferiu as palavras que vaticinam, de vez, uma intenção.

"Os clubes estão a falar. Não posso dizer muito, mas sou uma pessoa positiva e tem a ver com senso comum. Precisam de chegar a um acordo, o tema é esse", resumiu Xavi, dando conta de que está a "falar com o Barça há dias" e "tudo está pronto", esperando que "tudo se resolva em breve".

O antigo médio, ganhador de tudo o que era possível conquistar entre clubes e seleção, tem uma intenção vincada: "Quero voltar a casa. Regressar ao Barcelona seria espetacular e excitante".