Nem Mourinho, nem Paulo Fonseca, nem Unai Emery: Eddie Howe é o primeiro treinador da era saudita do Newcastle

Quando, a 7 de outubro, foi anunciado que o Newcastle havia sido comprado por um consórcio liderado pelo fundo soberano da Arábia Saudita, ficou logo evidente que uma das primeiras mudanças a realizar estava no comando técnico da equipa. Steve Bruce, o homem que liderava os "magpies" há pouco mais de dois anos, foi despedido após ter orientado somente um encontro sob o olhar dos novos donos do clube.

Com Bruce, o conjunto do Nordeste de Inglaterra não venceu nenhum dos primeiros nove desafios da temporada, e com Graeme Jones como técnico interino, o Newcastle somou dois empates e uma derrota, continuando sem vencer na época 2021/21.

Ora, após semanas de muita especulação em torno de quem seria o primeiro treinador da era de domínio da Arábia Saudita no Newcastle, com Paulo Fonseca a ser apontado ao cargo, José Mourinho a admitir uma "conexão emocional" com o clube e Unai Emery a assumir o interesse por parte dos "magpies", foi anunciado que será Eddie Howe o novo responsável técnico do conjunto de St. James' Park.

Em comunicado, o Newcastle revelou que o inglês de 43 anos assinou contrato até ao verão de 2024. Howe disse ser "uma grande honra" tornar-se no novo treinador de um clube "com a dimensão e história" do Newcastle, realçando tratar-se de uma "oportunidade maravilhosa". Já Amanda Staveley, que detém 10% do clube, garantiu ter ficado "incrivelmente impressionada" com Howe durante o "rigoroso processo de recrutamento" que foi levado a cabo, assegurando ser um "excelente encaixe" para o Newcastle.

Eddie Howe destacou-se como treinador no Bournemouth, conseguindo levar a equipa desde a League One - o 3.º escalão do futebol inglês - até à Premier League, onde liderou o conjunto entre 2015-16 e 2019-20. Nesta última campanha, Howe não conseguiu evitar a descida de divisão, tendo depois abandonado o Bournemouth, mas ainda assim o trabalho que realizou levou-o a tornar-se num dos técnicos britânicos mais cotados.

Agora, Howe terá o desafio de evitar a descida de divisão do Newcastle, que está na 19.ª posição da Premier League, sem qualquer triunfo e apenas com 5 pontos após 11 jornadas realizadas. Recorde-se que o consórcio que comprou o clube, o qual é liderado pelo fundo soberano da Arábia Saudita, já expressou "grandes ambições" para o futuro do Newcastle, mas tem sido alvo de críticas devido às acusações que são feitas ao regime saudita relativamente ao "desrespeito pelos direitos humanos".