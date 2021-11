Multas, novos horários de chegada, refeições conjuntas: Xavi ainda agora chegou e já impôs regras no balneário do Barcelona

Um dia depois de ser apresentado como treinador do Barcelona, Xavi Hernández estipulou as primeiras regras que vai aplicar no balneário do clube, segundo avança o jornal espanhol "Sport". Para o treinador, é importante garantir que o código interno do balneário seja cumprido, algo que nem sempre aconteceu nos últimos anos.

Xavi vai começar por recuperar as multas que deixaram de ser aplicadas depois da saída de Luis Enrique, em 2017. A ideia passa por aplicar uma sanção a cada jogador que não cumprir as regras impostas, sendo que para os mais rebeldes essa sanção irá aumentar à medida que vão falhando nas suas obrigações.

O horário de chegada ao centro de treinos é outra das alterações impostas por Xavi. Até aqui os jogadores tinham apenas a obrigação de estar no campo para treinar às 11h, sendo que a hora a que chegavam era da responsabilidade de cada um. A partir de agora todos os jogadores têm que chegar pelo menos uma hora e meia antes do treino e a equipa técnica duas horas antes. Com este tempo extra o treinador pretende preparar as sessões de treinos e, sempre que necessário, conversar com algum dos jogadores de forma individual.

KARIM JAAFAR/Getty

Os jogadores vão também desenvolver sessões de treino adaptadas a cada um deles, algo que irá evitar aquela que é a atual realidade do clube, que tem diversos jogadores do grupo lesionados.

Por fim, o jornal espanhol divulgou também a intenção do treinador de voltar a instituir a regra que dita que os jogadores devem tomar o pequeno almoço e almoçar juntos nas instalações do clube. Refeições essas que serão definidas pela equipa de nutricionistas do Barcelona.

Com tudo isto o treinador pretende ultrapassar uma série de maus resultados da equipa catalã. Neste momento o Barcelona é o 9.º classificado da liga espanhola, com 17 pontos. Em primeiro lugar está a Real Sociedad, com 28 pontos. O eterno rival, Real Madrid, está neste momento na segunda posição, com 27 pontos, os mesmos que o Sevilla (3.º).