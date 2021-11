Seleção alemã, com cinco jogadores em isolamento, cancela treino depois de caso positivo de covid-19: “A saúde é a nossa prioridade”

O treino da seleção alemã foi cancelado depois de ter sido detetado um caso positivo de covid-19. O futebolista em questão, totalmente vacinado e assintomático, não foi identificado (embora o associem ao Bayern Munique) e já está em isolamento, tal como outros quatro colegas.

“A saúde e o bem-estar são a nossa maior prioridade, obviamente”, disse o director desportivo da Federação Alemã de Futebol, Olivier Bierhoff, em declarações publicadas no site daquela entidade. “O número de casos de coronavírus cresceu muito no país. Por isso, continuaremos a implementar medidas de higiene e comportamento para os últimos jogos do ano, de forma a podermos gerir a situação atual da maneira mais responsável possível.”

De acordo com o antigo avançado, este cenário na concentração germânica, antes de dois jogos de apuramento para o Catar 2022, “é muito duro, para o staff técnico e para toda a equipa”. Bierhoff desejou ainda que o futebolista recupere rápido e que se mantenha assintomático.

Os restantes futebolistas e staff receberam resultados negativos, pelo que a preparação para os jogos com Liechtenstein (quinta-feira) e Arménia (domingo) está em andamento.

Segundo a federação alemã, as autoridades de saúde recomendaram ainda o isolamento de outros quatro futebolistas, que testaram negativo mas que estiveram próximos do futebolista infetado com covid-19.

A Alemanha vai liderando o Grupo J, com sete vitórias e uma derrota em oito jornadas (21 pontos). Atrás, surgem a Roménia (13p), Macedónia do Norte (12p) e Arménia (12p).