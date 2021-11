Bruninho tem 9 anos, é adepto do Santos e foi insultado por pedir a camisola a um jogador do Palmeiras. Pelé, Neymar e Romário defenderam-no

Depois de mais um desaire caseiro do Santos, um rapaz de nove anos que estava na bancada do Estádio Urbano Caldeira pediu a camisola ao guarda-redes suplente do Palmeiras. Bruninho até joga nas escolinhas do Santos, mas gosta tanto de futebol que se permite admirar futebolistas de outros clubes. E Jaílson, o goleiro suplente, entregou-lhe mesmo aquele pedaço de tecido que ilumina os olhos de qualquer criança.

A seguir, a esperança e o desportivismo deram lugar ao despropósito e à intolerância que existem no futebol.

Bruninho foi insultado e ameaçado por uma franja da torcida do Santos por ter recebido a camisola de um rival. Um homem tentou até arrancar a camisola das mãos do menino, enfrentando depois o pai dele, segundo a "Gazeta Esportiva" (vídeo em baixo). Bruninho tem apenas nove anos. Aquela brisa miserável de ódio por um gesto inocente levou a criança a publicar um vídeo onde se viu obrigada a dizer que é santista, que apoia o Santos e que até devolvia a camisola.

“Oi, gente, tudo bem? Desculpa se alguém se ofendeu porque peguei a camisa do Jaílson, é que eu gosto muito dele”, ia dizendo Bruninho, com uma inocência e uma beleza que somente pertencem às crianças, ao contrário da responsabilidade e visibilidade do tema. Ao peito levava a camisola do Santos.

“E também gosto do Weverton porque ele é da seleção brasileira. Eu não sou palmeirense, é que eu gosto muito do Jaílson. Não sou palmeirense, eu sou santista. Fui a todos os jogos de 2019 e agora estou tentando perder [recuperar] esse tempo em que não fui à Vila [Belmiro]. Eu não sou palmeirense, sou santista. Sempre apoiei o Santos nos momentos mais difíceis, estive sempre junto com o Santos. Perdoem-me se alguém se ofendeu, eu não quis pegar a camisola do Jaílson para ofender ninguém, foi ao contrário.”

Que um menino tenha de explicar o ABC do lado certo do futebol é assinalável e surpreendente. Este caso motivou uma onda de solidariedade enorme, muito brasileira, humana e genuína, que devolveu o sorriso a Bruninho.

Quando a história galgou as fronteiras do anonimato, Jaílson fez uma videochamada com o rapaz: ''Que sorriso lindo. Deus abençoe você sempre”, escreveu depois o guarda-redes, juntamente com um print da chamada. Já Weverton publicou um vídeo nas redes sociais: “Fala, Bruninho, tudo bem? Aqui é o Weverton. Estou mandando esse vídeo para te agradecer pelo carinho que você tem por mim. Independente de você ser santista, você tem direito de gostar de quem você quiser e tem o direito de torcer para quem você quiser. Que você nunca deixe de ir ao estádio por conta de um ou outro que pense o contrário. Você é livre”, defendeu, anunciando a seguir que lhe ofereceria a camisola da seleção brasileira.

Na conta oficial de Pelé, o ídolo número 1 do Santos surgiu numa fotografia ao lado de Vavá, um futebolista com quem conquistou os Campeonatos do Mundo de 1958 e 1962. “Bruninho, você não precisa pedir desculpas por ser apaixonado por futebol. O nosso desporto é lindo, mas seria melhor se todos os torcedores tivessem o seu coração. Como pode ver na foto, eu também tinha meu ídolo no Palmeiras, viu? Seja sempre feliz!”, encorajou o Rei.

Neymar, outra lenda do Santos, também dispensou o silêncio.

Ao lado de uma fotografia do garoto com a camisola do Santos, o futebolista do PSG escreveu o seguinte: “Bruninho, você é gigante, menino. (...) Onde vamos parar? (...) É uma criança, uma criança que é fã do rival. Qual é o problema disso? O mundo ‘tá ficando maluco. (...) Que tristeza ver esse vídeo. Escutar a voz dele pedindo desculpa e que iria devolver a camisa para que não façam nada com ele! Que tristeza, que tristeza”, desabafou o número 10 da seleção brasileira.

Romário, um dos maiores nomes do futebol do país, publicou o vídeo do menino e juntou-lhe algumas palavras: “Galera, olha que absurdo! Parabéns, Bruninho! Adorei as suas palavras e não devolva a camisa. Deixe esses imbecis e idiotas falarem essas besteiras. Você merece a camisa que ganhou”.

O rapaz, que é um colecionador de momentos e de fotografias com futebolistas e não só (Jorge Jesus, no Flamengo, aparece numa delas), continuou a ser acarinhado por grandes figuras do futebol brasileiro. Diego Tardelli, avançado do Santos, não jogou contra o Palmeiras, mas não faltou a esta convocatória a favor de Bruninho: “Torcemos para que isso não aconteça mais, ainda mais sendo uma criança, inocente e pura. Ficamos tristes, mas estamos aqui para dar lhe apoio, que vai estar com a gente aqui amanhã [quarta-feira] na Vila."

Gabriel Barbosa, atualmente a marcar golos pelo Flamengo, foi formado no Santos e não ficou indiferente à história: “Bruninho, vou mandar-te a minha camisa! Você pode torcer por quem você quiser. O amor pelo futebol pode ser maior que qualquer rivalidade!”.

O episódio de Bruninho esteve praticamente em todos os jornais e bocas do Brasil. É uma daquelas ondas imparáveis. O Santos, perante tal atrocidade, viu-se obrigado a fazer um comunicado público.

"O Santos FC já entrou em contato com Moisés, o pai do Bruno do Nascimento, para minimizar o impacto dos transtornos causados por poucos torcedores exaltados no final do jogo com o Palmeiras. Para manter sua paixão pelo Peixe, Bruninho foi convidado para assistir ao jogo com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, desta vez no camarote. O Clube não compactua com qualquer tipo de violência e se solidariza com a criança, que é um dos mais novos Meninos da Vila, conhecido pelo elenco, por sempre estar apoiando o time no portão do CT Rei Pelé”, pode ler-se na breve declaração.

Como em tudo nesta história, até a atenção mediática que agora sofre Bruninho é demasiada, como comprovam os mais de 200 mil seguidores na sua conta de Instagram ou as contas falsas que estão a nascer como cogumelos.

Depois disto tudo, do despropósito e da solidariedade, espera-se que Bruninho volte a ter coragem para pedir camisolas aos futebolistas dos outros clubes. Esta quarta-feira, já sabemos, estará no camarote a ver o jogo que mais gosta, emocionando-se com o seu Peixe.