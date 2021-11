Premier League 2022/23: competição irá parar oito dias antes do arranque do Mundial do Catar, recomeçando oito dias depois da final

A Premier League anunciou, em comunicado, as datas nas quais se realizará na próxima temporada e o calendário foi "ajustado para acomodar o Mundial 2022", que será disputado nos meses de novembro e dezembro.

Assim, a liga inglesa irá começar a 6 de agosto de 2022, tendo uma pausa após a jornada 16, que se jogará no fim de semana de 12 e 13 de novembro. Após essas datas, os futebolistas juntar-se-ão às respetivas seleções nacionais, começando o Mundial oito dias depois, a 21 de novembro.

O torneio que se realizará no Catar terá a final a 18 de dezembro. Oito dias volvidos da partida que decidirá o novo campeão do mundo, a Premier League recomeçará, estando o reinício marcado para o "Boxing Day". Isto é, a 26 de dezembro de 2022.

A última ronda da Premier League será disputada a 28 de maio de 2023.

Esta calendarização, com cerca de uma semana entre a paragem dos campeonatos e o arranque do Mundial, bem como outra semana entre a final do torneio e o recomeço das competições nacionais, está em linha com o que já havia sido anunciado pela Ligue 1.

A liga francesa, a 13 de outubro, comunicou que, após arrancar a 6 de agosto — a mesma data escolhida pela Premier League — irá parar no fim de semana de 12 e 13 de novembro, tal como em Inglaterra.

Após o Mundial, a Ligue 1 revelou que irá fazer um "Boxing day francês", com a retoma do campeonato a realizar-se a 28 de dezembro. Depois dessa jornada, voltará a haver uma outra ronda da Ligue 1 a 1 de janeiro de 2023. O campeonato francês 2022/23 terminará a 4 de junho.