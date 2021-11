Antiga glória do Celtic pede ao clube para assinar Jota em definitivo: “Não queres que esteja com 20 golos e depois entra um Bayern Munique”

O bom momento de Jota ao serviço do Celtic continua ser tema de conversa. Desta vez foi John Hartson, a lenda do clube e que venceu o campeonato por três vezes enquanto jogador. Agora no papel de comentador, Hartson deixou uma mensagem clara a Ange Postecoglou, treinador do clube de Glasgow: “Faz isso agora. Este é o próximo. Em janeiro, fá-lo”.

“Isso” é a aquisição em definitivo do jogador formado no Benfica, com quem tem contrato até 2024, e campeão da Europa por duas vezes ao serviço de Portugal, nos sub-17 e sub-19.

“Não queres que o Jota esteja com 20 golos até fevereiro e depois entra um Bayern Munique e diz ao seu agente: 'Damos-te 10 milhões de libras por ele'. Isso pode acontecer. É por isso que estou a dizer: Façam-no”, disse Hartson em declarações ao 'The Scottish Sun', realçando a importância dos agentes no momento atual da modalidade, considerando mesmo que “são eles que gerem o futebol”.

O ex-jogador descreve Jota como “um jogador muito especial” e os recentes resultados não o deixam mentir.

O Celtic segue em segundo lugar no campeonato escocês. No último jogo, que resultou numa vitória por 4-2 frente ao Dundee FC, assinou dois golos e uma assistência. No total, entre golos e assistências, participou em 12 golos da equipa.

O português volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, quando o Celtic for a casa do Ross County.