Depois de cotovelada de Otamendi em Raphinha, Conmebol suspende árbitro e VAR por “erro grave”

No cronómetro era exibido o minuto 34 quando o cotovelo de Nicolás Otamendi embateu na boca de Raphinha, que acabaria por ir ao chão e ser intempestivamente levantado pelo defesa argentino do Benfica. O futebolista do Leeds ficou a sangrar e o Argentina-Brasil, a contar para o apuramento para o Catar 2022, ficou parado alguns segundos.

O árbitro e o VAR consideraram que aquele lance não era para cartão vermelho e o jogo prosseguiu. Agora, alegando um “erro grave”, a Conmebol decidiu suspender por tempo indeterminado o árbitro e o VAR, Andrés Cunha e Esteban Ostojich, ambos uruguaios, escreve o “Globo Esporte”.

“Eu considero que aqui o golpe é com o antebraço no rosto, com intensidade média. Sim, no rosto. Isto parece-me que é falta, para cartão amarelo. Não considero cartão vermelho”, disse, aquando da jogada, Ostojich a Cunha, o árbitro do clássico sul-americano, disputado na terça-feira, em San Juan.

ANDRES LARROVERE

De acordo com a Conmebol, o organismo que rege o futebol da América do Sul, aquele lance configura uma “conduta violenta" de Otamendi, que colocou “em risco a integridade física” de Raphinha, “com uso do braço no rosto”.

Finalmente, a Conmebol anuncia ainda que Cunha e Ostojich estão suspensos "por tempo indeterminado” em competições organizadas pela Conmebol. O “Globo Esporte” avança que os árbitros já foram notificados.

Também foi suspenso o árbitro do Brasil-Colômbia, disputado em São Paulo, na sexta-feira. De acordo com a Conmebol, Roberto Tobar “cometeu erros graves e manifestos na condução disciplinar da partida, não tomando as decisões correspondentes conforme as normativas vigentes, colocando em risco o controle do jogo", citando principalmente a postura de Neymar, que foi imprudente e chegando até ao contacto com aquele árbitro. Foi, segundo aquela entidade, uma “ação anti-desportiva de indisciplina" — que nem seria inédita, já que Neymar prevaricaria novamente.