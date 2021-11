“Lesão muscular pós-traumática”. João Félix volta a parar

O internacional português João Félix vai voltar a desfalcar o Atlético de Madrid, depois de sofrer uma “lesão muscular pós-traumática com edema miofascial do gémeo interno”, informou o clube da La Liga.

De acordo com a nota publicada no sítio oficial dos colchoneros, o avançado, de 22 anos, abandonou mais cedo o treino na quarta-feira, tendo sido submetido a exames na Clínica da Universidade de Navarra. O emblema da capital espanhola não revela o tempo de paragem de João Félix, indicando apenas que irá iniciar trabalho de fisioterapia e de reabilitação.

O antigo jogador do Benfica já tinha falhado o arranque da temporada por problemas físicos. Na altura, Félix encontrava-se a recuperar de uma cirurgia ao tornozelo. Esta época, o jovem soma 11 jogos e um golo pelo Atlético.

Na última paragem de seleções, Fernando Santos fez regressar o jogador à convocatória da equipa principal de Portugal, tendo sido suplente utilizado nos derradeiros encontros do Grupo A da qualificação europeia para o Mundial 2022, diante da República da Irlanda (0-0) e Sérvia (derrota por 2-1).

O Atlético de Madrid de João Félix é adversário do FC Porto no grupo B da Liga dos Campeões. No próximo dia 7 de dezembro, a equipa de Simeone jogará no Estádio do Dragão, na última jornada da presente fase da competição.