A Premier League continua a enriquecer: venda de direitos televisivos para os EUA duplica o valor anterior, superando os €2 mil milhões

A Premier League comunicou ter renovado o contrato com a "NBC" para a transmissão dos jogos da liga nos Estados Unidos da América. A cadeia de televisão é, desde 2013, a detentora dos direitos da competição em solo norte-americano, garantindo agora a continuidade desse acordo até 2028.

Segundo a "Associated Press", a "NBC" pagará cerca de €2,38 mil milhões, o dobro do valor estipulado no anterior contrato, assinado em 2016. Este encaixe é, segundo o "The Guardian", encarado como fundamental pelos clubes da Premier League para fazer face às perdas registadas desde o início da pandemia, as quais chegarão a cifras semelhantes às deste novo acordo de venda de direitos.

O acordo com a "NBC" abrange a transmissão dos 380 jogos de cada temporada da Premier League e também inclui emissões feitas em castelhano.

A "The Athletic" escreve que esta renovação de contrato segue-se à realização de estudos feitos pela Nielsen, empresa especialista em análise de mercados, ao longo do último verão, nos quais o futebol foi apresentado como o 4.º desporto mais popular nos EUA, apenas atrás do futebol americano, do basquetebol e do basebol — estando à frente do hóquei no gelo.

Tendo esses dados como fonte, os adeptos de futebol nos EUA são "mais jovens, mais diversos e têm mais dinheiro" que os fãs das modalidades tradicionalmente vistas como as big four do país. Mais de metade dos adeptos de futebol nos EUA assistem a partidas da Premier League, sendo que um quarto só vê encontros da liga inglesa.

Esta renovação de contrato acentua a força económica da Premier Legue, o campeonato de futebol mais rico do mundo.

Em comparação com os €2,38 mil milhões que a liga inglesa passará a encaixar pela transmissão dos seus encontros nos EUA, a La Liga recebe, segundo o "The Athletic", cerca de €105 milhões por época da "ESPN" para ser emitida nos EUA; a "CBS" paga €44 milhões por temporada à Série A e o contrato da "ESPN" com a Bundesliga cifra-se em €22 milhões por ano.

A Premier League anunciou, também, um reforço das ajudas que dá às divisões inferiores do futebol inglês. A entidade comunicou que um valor adicional de 29 milhões de euros será transferido para os conjuntos da League One (3.ª divisão), League Two (4.ª divisão) e da National League (escalões já fora das quatro divisões profissionais do país).

No total, a Premier League irá dar cerca de 1,9 biliões de euros aos escalões secundários de Inglaterra ao longo dos próximos três anos. "Estamos orgulhosos de investir mais na nossa pirâmide de futebol do que qualquer outra liga no mundo", disse Richard Masters, CEO da Premier League.