O treinador do Werder Bremen está a ser investigado por alegadamente ter utilizado um falso certificado de vacinação

O Werder Bremen confirmou que Markus Anfang, o seu treinador, está a ser investigado pelas autoridades alemães por, alegadamente, ter utilizado um falso certificado de vacinação contra a covid-19. O gabinete do procurador de Bremen confirmou à agência "DPA" estar a investigar a acusação contra Anfang.

No comunicado publicado pelo clube, atualmente na II Liga germânica, lê-se que o técnico "recusa totalmente as acusações", tendo reiterado essa posição numa conversa que teve com a direção do Werder Bremen.

O treinador assegura ter recebido "as duas doses da vacina" num "centro de vacinação oficial", negando "ter usado um certificado de vacinação contrafeito". Markus Anfang expressou o desejo de ver tudo "esclarecido rapidamente".

Após ter descido na última temporada, o Werder Bremen, quatro vezes campeão alemão, compete esta época na 2. Bundesliga.

De acordo com os dados oficiais, 67,17% da população alemã está totalmente vacinada contra a covid-19. Em Portugal, por comparação, o valor é de 87,78%.