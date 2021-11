Xavi chegou, o Barça ganhou

O antigo médio do FC Barcelona Xavi estreou-se este sábado nas novas funções de treinador dos ‘culés’ com uma vitória por 1-0 na receção ao vizinho e rival Espanyol, na 14.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Um golo de penálti do holandês Memphis Depay, aos 48', bastou para dar um triunfo a uma das grandes figuras da história do clube, agora de regresso como técnico principal aos próximos adversários do Benfica na Liga dos Campeões.

Como se esperava, os 'blaugrana' tiveram mais posse de bola e mais oportunidades para golo, com várias jogadas coletivas a ficar perto da baliza, com o golo a só chegar na grande penalidade, ainda que tenham tido vários 'sustos' no final do encontro, com o ex-Benfica Raúl de Tomás a cabecear ao poste aos 86.

Quanto a alterações no ‘onze’, Xavi trouxe de volta Gerard Piqué, recuperado de lesão, e estreou ainda Akhomach, de apenas 17 anos, outro produto da formação, diretamente para a titularidade.

Os 'culés' subiram ao sexto lugar da tabela, o primeiro de acesso às competições europeias, agora com 20 pontos, a oito dos líderes, Sevilha e Real Sociedad, pondo fim a uma série de quatro jogos sem vencer para o campeonato.

Num canto cobrado pelo belga Carrasco, o defesa-central brasileiro ex-FC Porto Felipe desviou de cabeça aos 87 minutos e decidiu mais um jogo de ‘sofrimento’ para Atlético de Madrid na receção ao Osasuna, que não puderam contar com João Félix, lesionado.

O tento solitário coloca o ‘Atleti’ com 26 pontos, a um do Real Madrid, que só joga no domingo, e a dois de Real Sociedad e Sevilha, ambos na liderança, depois de os segundos terem empatado com o Alavés (2-2) no primeiro jogo do dia.

Com este resultado, o Sevilha, que soma 13 jogos disputados (um em atraso), não conseguiu isolar-se à condição na frente de La Liga, apenas igualar os 28 pontos da Real Sociedad.

O Real Madrid, que é terceiro, com 27 pontos, em 12 jogos, pode ultrapassar a dupla, visitando no domingo o Granada.

Antes, em Vigo, o Celta, 15.º classificado, somou o terceiro empate seguido e atrasou o Villarreal na luta pelos lugares europeus, após Brais Méndez anular, aos 72 minutos, o tento inicial de Alberto Moreno (27).

No domingo, o Real Madrid visita o Granada, enquanto a Real Sociedad recebe o Valência, nas duas partidas que podem definir a liderança de La Liga.