“Apesar do compromisso e empenho do grupo de trabalho”, João Carlos Pereira anuncia saída de treinador da Académica

O treinador João Carlos Pereira anunciou no domingo a saída do comando técnico da Académica, que ocupa o último posto da II Liga de futebol, com apenas dois pontos, depois de mais uma derrota para o campeonato.

“Apesar do compromisso e empenho do grupo de trabalho, por diversas circunstâncias que não importa especificar, tomei a decisão de deixar o cargo de treinador do clube”, refere o técnico, em comunicado.

João Carlos Pereira substituiu Rui Borges no comando técnico da briosa em setembro, depois de completadas seis jornadas, em que o clube averbou dois empates e quatro derrotas.

“Dada a situação difícil e sobretudo por espírito de missão, aquando do convite para voltar a assumir o comando técnico da equipa, decidi orgulhosamente aceitar", recordou.

Nos cinco jogos para o campeonato que disputou como treinador da Académica, João Carlos Pereira somou outras tantas derrotas, a última das quais hoje, na receção ao FC Porto B (2-1), em jogo em atraso da oitava jornada.

No comunicado emitido hoje à noite, o técnico refere que tem “total confiança” no seu trabalho e que, da mesma forma que aceitou o convite para treinar a ‘briosa’, por espírito de missão, é também por isso que tem “plena convicção de que esta é a melhor decisão”.

“Desejo vitalidade e sucesso à Associação Académica de Coimbra”, termina a nota.

Também em comunicado, a direção do clube confirmou que aceitou a demissão do treinador, que já passou pela ‘briosa’ nas épocas de 2003/2004 e, mais recentemente, na temporada de 2019/2020.

Completadas 11 jornadas no campeonato da II Liga de futebol, o clube dos ‘estudantes’ ocupa o último lugar com apenas dois pontos, a cinco do Varzim, penúltimo classificado.