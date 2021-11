Cristiano Ronaldo nomeado para o prémio The Best da FIFA

A FIFA revelou os nomeados para as diferentes categorias dos prémios "The Best", os quais distinguem quem mais se destacou ao longo do último ano no panorama do futebol internacional. E entre os 10 candidatos a serem distinguidos como melhor jogador de 2021 para o organismo máximo da modalidade está Cristiano Ronaldo.

O internacional português, que ao longo do último ano atuou na Juventus e no Manchester United, é um dos 10 nomeados na vertente masculina. Ronaldo já conquistou o "The Best" por duas ocasiões, em 2016 e 2017. Na última edição, Cristiano ficou atrás de Robert Lewandowski, polaco que volta a estar entre os candidatos.

Além de Ronaldo e Lewandowski, estão também nomeados Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Jorginho, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar e Mohamed Salah.

Do lado feminino, as candidatas são Stina Blackstenius, Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Magdalena Eriksson, Caroline Graham Hansen, Pernille Harder, Jennifer Hermoso, Ji Soyun, Sam Kerr, Vivianne Miedema, Alexia Putellas, Christine Sinclair e Ellen White.

Quanto ao melhor treinador masculino, os candidatos são Antonio Conte, Hansi Flick, Pep Guardiola, Roberto Mancini, Lionel Scaloni, Diego Simeone e Thomas Tuchel. Já quanto ao melhor treinador feminino, estão nomeados Lluís Cortés, Peter Gerhardsson, Emma Hayes, Beverley Priestman e Sarina Wiegman.

Ja na posição de guarda-redes, as nomeadas são Ann-Katrin Berger, Christiane Endler, Stephanie Lynn Marie Labbé, Hedvig Lindahl e Alyssa Naeher. Nos homens, Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Édouard Mendy, Manuel Neuer e Kasper Schmeichel competem pela distinção.

Dois painéis de especialistas, um para os prémios femininos e outro para os masculinos, escolheram os candidatos. Abre-se agora um processo de votação através da página oficial da FIFA, o qual durará até 10 de dezembro. Os vencedores serão conhecidos a 17 de janeiro, numa cerimónia online.