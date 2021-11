Pedri vence o prémio Golden Boy 2021

Pedri González, jogador espanhol de 18 anos do Barcelona, é o vencedor da edição de 2021 do prémio Golden Boy, troféu organizado pelo jornal italiano "Tuttosport" que distingue o melhor futebolista sub-21 a militar no futebol europeu.

O médio sucede a Erling Haaland, que arrebatou o prémio em 2020, juntando-se a uma lista que tem dois portugueses: João Félix ganhou em 2019 e Renato Sanches em 2016.

Na lista inicial de nomeados para esta edição havia nove jogadores portugueses: Nuno Mendes, Joelson Fernandes, Tiago Tomás, Gonçalo Ramos, Umaro Embaló, Francisco Conceição, Fábio Silva, Marcos Paulo e Félix Correia. Na lista final de 20 candidatos, apenas Nuno Mendes se manteve entre os escolhidos.

Pedri é o terceiro espanhol, depois de Isco e Cesc Fàbregas, a ser distinguido com o Golden Boy, que foi criado em 2003. É o segundo jogador do Barcelona a levar o prémio para casa, após Messi.

Formado no Las Palmas, Pedri integrou o plantel do Barcelona na época passada e rapidamente se tornou numa das novas figuras do futebol espanhol. Em 2020/21, realizou 52 jogos pelos catalães, marcando quatro golos.

As exibições do médio pelo Barça valeram-lhe a confiança de Luís Enrique, que já o colocou em 10 partidas da seleção espanhola. No Euro 2020, Pedri realizou seis jogos, tendo pouco depois feito outros tantos encontros nos Jogos Olímpicos, ajudando Espanha a conquistar a medalha de prata.

Vindo de Tóquio, o jovem integrou diretamente a nova época do Barcelona, só depois tendo direito a um período de férias. Na presente campanha, Pedri tem tido alguns problemas físicos, pelo que ainda só realizou quatro jogos pelos culés.

Recentemente, o Barcelona renovou contrato com o médio. Pedri assinou um novo vínculo com o clube, o qual é válido até 2026 e possui uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros.

Palmarés do Golden Boy

2003: Rafael Van der Vaart

2004: Wayne Rooney

2005: Lionel Messi

2006: Cesc Fàbregas

2007: Sergio Aguero

2008: Anderson

2009: Alexandre Pato

2010: Mario Balotelli

2011: Mario Götze

2012: Isco

2013: Paul Pogba

2014: Raheem Sterling

2015: Anthony Martial

2016: Renato Sanches

2017: Kyllian Mbappé

2018: Matthijs de Ligt

2019: João Félix

2020: Erling Haaland

2021: Pedri González