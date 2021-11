Treinador e guarda-redes do RB Leipzig testam positivo à covid-19

O RB Leipzig informou que Jesse Marsch e Péter Gulácsi, o treinador e o guarda-redes da equipa alemã, testaram positivo à covid-19. Nas suas redes sociais, o clube no qual joga o avançado português André Silva explicou que Marsch e Gulácsi deram positivo "apesar de todos os jogadores da primeira equipa e staff terem sido vacinados ou [estarem] recuperados".

Nem o treinador norte-americano, nem o guardião húngaro viajarão com o Leipzig para a Bélgica, onde os alemães defrontarão, na quarta-feira, o Club Brugge, em duelo a contar para a 5.ª jornada do grupo A da Liga dos Campeões.

Também o treinador-adjunto Marco Kurth estará ausente da viagem à Bélgica, dado que um seu contacto próximo testou positivo à covid-19. O RB Leipzig informou que Kurth não deu positivo, mas que "foi isolado da equipa por precaução". Um outro adjunto, Achim Beielorzer, orientará o conjunto germânico na ausência de Jesse Marsch.

O RB Leipzig segue em 7.º na presente edição da Bundesliga, com 18 pontos. Na Liga dos Campeões, o clube está no 4.º e último lugar do grupo A, com somente um ponto, atrás de Club Brugge, Paris Saint-Germain e Manchester City.