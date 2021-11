De golo em golo: assim se vão construindo os dias felizes de Diogo Jota em Liverpool

Dizem os treinadores que não há nada que os deixe mais felizes do que sentir que as equipas que orientam possuem a sua marca, que jogam segundo o que eles querem, traduzindo em campo as ideias e convicções de quem está no banco. Quando isto sucede, os treinadores costumam dizer que "fizeram da equipa sua", como se aquele conjunto de homens fosse uma extensão do seu pensamento.

É impossível não pensar nisto ao ver o Liverpool de Jürgen Klopp. O alemão já está há seis anos em Anfield Road, mas os seus reds entram sempre em campo com a mistura de sorriso contagiante, energia optimista e paixão pelo futebol que caracteriza o seu técnico.

Numa tarde fria de novembro, o Southampton foi vítima dos melhores atributos do Liverpool, com um 4-0 que até foi curto para a superioridade dos locais. E no qual um português brilhou.

John Powell/Getty

Klopp quer que o ataque do Liverpool tenha energia, mobilidade e inteligência no ataque ao espaço e, tendo isto em conta, é fácil entender que Diogo Jota seja tão do agrado do germânico. O português não é o mais virtuoso nem criativo dos atacantes, mas faz do seu jogo uma procura constante pelo espaço, como um predador que vai detectando onde estão as fragilidades da presa. Se há um buraco no meio, lá está Jota a atacá-lo; se Salah flecte para o centro, lá vai o português para a ala compensar o movimento.

E, claro, a juntar a isto está a agressividade e boa relação de Jota com o golo. Nuns reds em constante movimento, o português beneficia das acções coletivas, dos arrastamentos constantes e da excelência técnica dos companheiros para, utilizando a sua leitura das situações, aparecer em posições de remate.

Logo aos 2', foi uma situação destas, produto do entendimento entre Mané e Robertson, que deixou o lateral escocês dentro da área em posição para servir Diogo Jota, que só teve de encostar. 30 minutos volvidos, o internacional português voltou a só ter de encostar após assistência de Salah. Que vários dos tentos de Jota sejam finalizações fáceis são o melhor atestado ao abanico de recursos coletivos deste Liverpool, capaz de, através do coletivo, facilitar a vida aos seus jogadores, ao invés de lhes pedir que resolvam as coisas que a equipa não consegue solucionar.

Andrew Powell/Getty

Com estes dois golos, Diogo Jota chegou aos sete na Premier League. Na tabela dos melhores marcadores, só Salah, com 11, tem mais tentos que o antigo jogador de Paços de Ferreira ou FC Porto. Salah não marcou ao Southampton, mas nem por isso as bancadas de Anfield deixaram de cantar em homenagem ao seu "rei egípcio" cada vez que este bailava entre a direita e o meio.

Antes do intervalo, Thiago, com um passo de samba a fazer recordar as suas origens brasileiras, fez o 3-0, completando uma semana de golos ao nível do seu talento. E aos 52' Van Dijk fixou o resultado final, após a 40.ª assistência de Alexander-Arnold na Premier League.

No duelo de titãs do topo da Premier League, o Liverpool continua a sua batalha de colossos contra o Chelsea e o Manchester City. Diogo Jota, que já leva nove golos na época entre clube e seleção, promete continuar a atacar as zonas de finalização que sejam criadas por uma equipa de autor.