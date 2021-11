207 dias depois, Sergio Ramos voltou a jogar. E o PSG ganhou com três assistências de Messi, mas pode ter voltado a perder Neymar

Depois da derrota contra o Manchester City na Liga dos Campeões, o PSG voltou ao conforto da Ligue 1 para somar nova vitória, a 13.ª em 15 jornadas do campeonato. Na deslocação ao terreno do Saint-Étienne, a equipa de Pochettino venceu por 3-1, num duelo marcado pela estreia de um dos mais sonantes reforços de verão do milionário projeto parisiense: Sergio Ramos.

O central espanhol não jogava oficialmente desde 5 de maio de 2021, quando fez, contra o Chelsea, a sua última partida pelo Real Madrid. Após uma lesão o ter mantido de fora dos relvados durante 207 dias, impedindo a sua presença no Europeu e adiando a sua estreia pelo PSG, Ramos actuou, pela primeira vez, sob as ordens de Pochettino.

Com Danilo a titular e Nuno Mendes no banco, os visitantes colocaram de início uma constelação de estrelas na frente, com Messi, Neymar, Di María e Mbappé. Mas, numa partida marcada por intensos nevões, foram os locais a marcar primeiro, por Bouanga.

JEFF PACHOUD/Getty

O guarda-redes do Saint-Étienne, Green, ia fazendo várias defesas para evitar o golo do PSG, nomeadamente ao evitar tentativas de Mbappé. Mas aos 45' o árbitro considerou que Kolodziejczak fez falta sobre o francês merecedora de cartão vermelho (o atacante estava em boa posição num contra-ataque, mas ainda distante da baliza rival), ficando a equipa da casa reduzida a 10 homens.

E, para piorar, na sequência do livre Messi colocou a bola na cabeça de Marquinhos, que cabeceou para o 1-1 mesmo em cima do intervalo. Na segunda parte, o PSG não teve vida fácil para, mesmo com mais um, chegar à vantagem, mas aos 79' a magia de Messi voltou a entrar em acção, isolando Di María para que o seu compatriota fizesse o 2-1.

JEFF PACHOUD

Já perto do minuto 90, surgiu uma má notícia para Pochettino. Neymar torceu o seu tornozelo esquerdo e, imediatamente, caiu ao chão com cara de evidente preocupação. O brasileiro abandonou o relvado de maca, com as mãos no rosto, fazendo soar os alarmes pela possibilidade de nova lesão.

Até final, Messi ainda somaria a sua terceira assistência da tarde, assistindo Marquinhos, o central goleador, para o 3-1 final. O PSG continua o seu passeio na Ligue 1, tendo já 14 pontos de vantagem para o segundo classificado, o Nice.