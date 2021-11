Abel assume estar no seu "limite mental" e diz que fará uma "reflexão com a família" para decidir o seu futuro

O Palmeiras, de Abel Ferreira, fez história ao tornar-se na primeira equipa brasileira, no presente século, a vencer a Taça Libertadores em duas edições seguidas. A formação paulista repetiu a vitória no principal torneio de clubes da América do Sul, algo que ninguém lograva desde o Boca Juniors, quando os argentinos venceram em 2000 e 2001.

Depois do triunfo (2-1) contra o Flamengo, Abel não escondeu a sua felicidade, ainda que tenha revelado estar "no limite mental" devido ao desgaste provocado pelo apertado calendário do futebol brasileiro: "A forma como se vive o futebol no Brasil é muito intensa, a forma como se joga não dá saúde a ninguém", atirou o português em conferência de imprensa.

Abel tem contrato com o Palmeiras até ao fim de 2022, havendo uma cláusula de rescisão prevista caso o técnico abandone o clube mais cedo. Face às perguntas sobre se continuaria à frente do "verdão", Abel não dissipou dúvidas: "Vou ter que refletir muito sobre o que quero para mim para o presente e para o futuro", referiu à "ESPN".

Já em conferência de imprensa, o treinador confessou ter de "fazer uma reflexão com a família" para decidir o futuro, voltando a falar do sobrecarregado calendário: "Não consigo jogo, descanso, jogo. Não é para mim. Não consigo estar na minha máxima força. É desumano o que fazem aqui. Vou parar, refletir e fazer o que for melhor para o Palmeiras".

Abel, que comentou estar a escrever um livro no qual contará a história do seu trabalho com toda a equipa técnica, disse ainda que "não se sente o melhor treinador do mundo", mas que orienta "uma equipa incrível"

O antigo timoneiro de Sporting de Braga ou Sporting B admitiu também que os seus adversários eram "tecnicamente mais fortes", mas taticamente, física e mentalmente não", e que essa foi a chave para a vitória.

Abel Ferreira replicou na América do Sul o que Manuel José conseguiu em África e José Mourinho na Europa, com um segundo título continental. O treinador do Palmeiras é o segundo português a ganhar a máxima competição de clubes de um continente em poucos dias, depois de Leonardo Jardim na Ásia.