Michael Ott: "Não me foi permitido apresentar a moção contra o patrocínio da Qatar Airways, a assembleia-geral do Bayern foi uma vergonha"

A assembleia-geral anual do Bayern é, muitas vezes, um momento de festa. Uma altura para que a direção passeie os títulos que, invariavelmente, os bávaros conquistaram ao longo do ano anterior, numa demonstração de poderio de um dos maiores clubes do mundo. No entanto, a última reunião da direcção do clube com os seus sócios foi bem mais conturbada.

Na quinta-feira, 25, a assembleia-geral do Bayern era motivo de particular expectativa porque um sócio do clube de Munique, Michael Ott, havia redigido uma moção , com o intuito de ser apresentada e votada, para que o clube não prolongasse o seu acordo de patrocínio com a Qatar Airways.

Segundo o texto escrito pelo jovem advogado estagiário, de 28 anos, a associação do Bayern à companhia área é "incompatível com os valores do clube". De acordo com a moção, a companhia aérea é "100% detida pelo Emirado do Catar", país sobre o qual recaem "acusações de violações dos direitos humanos", desde "exploração de trabalhadores migrantes até aos direitos das mulheres e homossexuais", bem como "financiamento do terrorismo" e "corrupção no desporto".

Ora, chegado o dia da assembleia-geral, a moção não foi aceite a discussão pela direcção do clube. Em conversa com a Tribuna Expresso, Michael Ott explica o que sucedeu: "Não me foi permitido apresentar a moção contra o patrocínio da Qatar Airways, a assembleia-geral foi uma vergonha. Eu perguntei diretamente ao vice-presidente se iríamos votar a moção e ele nem sequer teve a coragem de me dar uma resposta clara. Simplesmente disse que 'trataríamos desse assunto depois', referindo, quando eu já não estava no palco, que a minha moção 'não era admissível' pelos estatutos, o que não é verdade", garante o alemão.

O advogado estagiário, sócio do Bayern desde 2007, acusa a mesa da assembleia-geral de não o "ter deixado falar durante três minutos seguidos sem ser interrompido", algo a que "todos os sócios têm direito", num comportamento que classifica como "nojento".

Após o vice-presidente, Dieter Mayer, ter dito à assembleia que a moção de Ott "não era admissível", os sócios reagiram com vaias e assobios, tendo um deles gritado "o problema é que vocês não querem saber dos direitos humanos". Perante a intransigência da mesa em não se discutir a moção, ouviam-se gritos dos sócios que reclamavam: "Nós somos o Bayern! Vocês não são!"

CHRISTOF STACHE

A reunião atingiu o seu momento mais quente quando a mesa deu por encerradas os trabalhos, numa altura em várias pessoas ainda queriam falar. Nessa ocasião, diversos sócios levantaram-se, clamando em uníssono "Hainer fora", pedindo a demissão de Herbert Hainer, presidente do conjunto de Munique.

Michael Ott opina que "a direção teve a reação que merecia" ao ser "apupada por toda a assembleia". O jovem alemão considera que foi "um grande escândalo" e um "poderoso sinal dos adeptos".

Dois dias depois da assembleia-geral, Herbert Hainer ligou a Ott para "propor uma conversa pessoal para discutir o assunto", segundo diz à Tribuna Expresso o advogado estagiário, que não sabe se "o presidente tomou consciência da necessidade de mudança" ou se é só "um movimento de relações públicas e lavagem de imagem".

Após à assembleia, o presidente do Bayern garantiu que o clube "aprenderá do sucedido" e "irá intensificar a comunicação com os sócios", tendo confirmado que "contactou três sócios" para promover conversas pessoais. Ainda assim, Hainer considerou que, "ainda que criticar seja sempre possível", deve ser feita "no tom certo, o que não foi sempre o caso na assembleia-geral".

Sobre a rejeição da moção, Herbert Hainer deu continuidade à posição do clube, argumentando não haver "base legal" para a mesma, não sendo esta "admissível". Ainda assim, o presidente disse que o Bayern "ainda não decidiu se irá renovar o contrato de patrocínio com a Qatar Airways", prometendo "ouvir com seriedade as ideias e sugestões dos sócios".

S. Mellar/Getty

Também os jogadores do Bayern já se pronunciaram sobre o sucedido. Na sequência da vitória (1-0) sobre o Arminia Bielefeld, o capitão dos bávaros, Manuel Neuer, disse que "é normal que num clube as coisas não corram sempre suavemente", sendo "importante que se mantenha o diálogo com os sócios". Questionado sobre se falou com a direção sobre o acordo com a Qatar Airways, o guardião vincou que, "como capitão", "tem de saber os contornos da situação", voltando a acentuar a importância da "troca de ideias".

Outra referência do clube, Thomas Müller, opinou que "o diálogo não decorreu da melhor forma", não tendo a assembleia-geral "dado uma boa imagem do clube". Ainda assim, o germânico não duvida que o Bayern "tem as pessoas certas no comando".

À espera de saber como é que a situação se irá desenvolver num futuro próximo, Michel Ott tenta trazer ao de cima a parte "optimista" da assembleia-geral: "O que aconteceu saiu em toda a imprensa, colocando imensas atenções sobre este problema. Mesmo que eu não tenha feito um discurso em condições nem a moção tenha sido admitida, as questões do Catar e dos direitos humanos receberam imensa atenção, o que foi positivo", garante o alemão.