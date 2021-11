Luis Díaz e Taremi, do FC Porto, e Valentino Lázaro, do Benfica, nomeados para o prémio Puskas de melhor golo do ano

A FIFA divulgou os 11 candidatos ao Prémio Puskas 2021, distinção que premeia o autor do melhor golo do último ano. E, na lista, estão três jogadores que atuam no futebol português.

Assim, Luis Díaz e Taremi, do FC Porto, e Valentino Lázaro, do Benfica, estão entre os candidatos.

Díaz está nomeado pelo golo que marcou pela seleção da Colômbia ao Brasil, num remate acrobático, na passada edição da Copa América. Taremi encontra-se na lista pelo pontapé de bicicleta que fez no embate entre FC Porto e Chelsea, da Liga dos Campeões 2021/22. Já o austríaco Lázaro é candidato por outra finalização acrobática, obtida na época transacta com a camisola do Borussia Monchengladbach contra o Bayer Leverkusen.

Os outros nomeados são o francês Gauthier Hein, o argentino Érik Lamela, o argelino Riyad Mahrez, a ganesa Sandra Owusu-Ansah, o grego Vangelis Pavlidis, a mexicana Daniela Sánchez, o checo Patrik Schick e a escocesa Caroline Weir.

Em 2020, o prémio Puskas foi para o coreano Son, do Tottenham. Cristiano Ronaldo, vencedor da primeira edição do galardão, foi o único português a conquistar o troféu.