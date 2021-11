No ano em que finalmente chorou lágrimas de alegria pela Argentina, Lionel Messi conquista a sua 7.ª Bola de Ouro

Esta frase é escrita em 2021, mas podia ser datada de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ou 2019: Lionel Messi é o vencedor da Bola de Ouro. Pela sétima vez na sua carreira, o argentino conquistou o prestigiado galardão atribuído pela "France Football", ampliando um recorde que já era seu. Leo aumenta, assim, a sua vantagem para Cristiano Ronaldo, que foi cinco vezes considerado o melhor do mundo.

Muito tempo passou desde que, em 2009, um jovem de olhar tímido, aspeto franzino e cabelo bem diferente do atual viu a sua genialidade dentro do campo ser premiada com a Bola de Ouro. Há 12 anos, Messi levou para casa o troféu pela primeira vez, e desde então, só Luka Modric, em 2018, se intrometeu na ditadura criada pelo argentino e por Cristiano Ronaldo.

Christian Liewig - Corbis

Nesta edição, Messi ficou à frente de Robert Lewandowski e Jorginho, que foram, respectivamente, o segundo e terceiro classificados.

Cristiano Ronaldo foi sexto, surgindo fora do pódio somente pela segunda vez desde que, em 2007, se estreou entre os três primeiros. Desde esse ano, só em 2010 havia CR7 falhado o pódio, quando este foi ocupado por Messi, Iniesta e Xavi. Assim, o madeirense vê interrompida uma série de nove anos seguidos a terminar em primeiro, segundo ou terceiro.

Quanto aos restantes portugueses que estavam nomeados, Bruno Fernandes foi 21.º, empatado com Lautaro Martínez, argentino do Inter. Já Rúben Dias ficou em 26.º lugar, com os mesmos pontos que Nicolò Barella, italiano do Inter, e Gerard Moreno, espanhol do Villarreal.

A sétima vitória de Messi surge após um ano de 2021 muito especial para o argentino, que pela primeira vez venceu um troféu com a seleção principal do seu país e quebrou a sua ligação ao Barcelona.

Leo disputou a temporada 2020/21 pelo Barcelona, marcando 38 golos e fazendo 12 assistências, ajudando os catalães a erguerem a Taça do Rei em abril de 2021. Sempre com incerteza em torno do seu futuro, visto que o seu vínculo com o único clube que conhecera na sua carreira terminava no final da época, Messi apresentou-se para disputar a Copa América pela Argentina, em nova tentativa de ganhar um título com a albiceleste.

Tal como nas edições de 2007, 2015 e 2016, bem como no Mundial 2014, Leo foi fundamental para levar a sua seleção à final da Copa América, com quatro golos nos seis encontros iniciais da competição. Na final, em pleno Maracanã contra o Brasil, um tento de Di María vergou a equipa da casa e levou os argentinos à loucura.

Alexandre Schneider/Getty

Depois de vencer o ouro em Pequim com a seleção olímpica e ganhar o Mundial sub-20 de 2005, Messi, finalmente, erguia um grande troféu pela Argentina. As lágrimas que o craque vertera após as finais perdidas de 2014, 2015 ou 2016 tornaram-se num choro de alegria, coberta que estava a única grande falha do seu colossal palmarés.

Mas depois das lágrimas de glória pela Argentina, Messi voltou, poucas semanas depois, a chorar. A péssima situação financeira do Barcelona impediu que o argentino pudesse continuar na Catalunha, onde havia chegado com 13 anos como um adolescente e saía, 21 voltas ao sol volvidas, como lenda maior da história culé.

O choro da conferência de imprensa de despedida foi uma das imagens do 2021 futebolístico. Após 778 jogos, 672 golos e 34 títulos, uma das relações mais gloriosas da história do desporto chegava ao fim.

PAU BARRENA/Getty

Para prosseguir a sua carreira longe de Barcelona, Messi escolheu a galáxia de estrelas do PSG, onde se reencontrou com Neymar, antigo parceiro na Catalunha, passou a ter como companheiro Sergio Ramos, velho rival de muitas batalhas em Espanha, e a ver de perto a evolução de Mbappé, desde adolescente considerado um possível sucessor da dupla que tem dominado o futebol mundial.

Em Paris, Messi tem tido uns primeiros tempos de adaptação gradual, com alguns problemas com lesões e, sobretudo, a sensação de que a melhor condição física do argentino ainda está por chegar. O entrosamento do coletivo de estrelas à disposição de Pochettino ainda não é o melhor, como o próprio Messi admitiu numa recente entrevista à "Marca", quando disse que "ainda faltam coisas" ao PSG para ser "uma equipa verdadeiramente forte".

Na capital francesa, Leo somou quatro golos e três assistências nos primeiros 11 encontros que disputou por um conjunto no qual partilha balneário com os portugueses Danilo Pereira e Nuno Mendes.

Jan Kruger - UEFA/Getty

Pela sétima vez na sua carreira, Lionel Messi foi distinguido com um dos mais importantes prémios do futebol, cimentando o seu estatuto no Olimpo do jogo. Quando venceu a Bola de Ouro pela última vez, em 2019, o argentino fez soar alguns alarmes quando disse que era "consciente da idade" que tinha e que "desfrutava mais" destes momentos porque "o momento da retirada se ia aproximando".

Dois anos depois, com 34 primaveras, Messi continua capaz de somar títulos individuais e coletivos, deixando claro que, quando se retirar, o futebol será um lugar mais pobre.