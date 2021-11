PSG anuncia que Neymar deverá ficar de baixa durante "seis a oito semanas"

A saída, por lesão, de Neymar foi o grande motivo de preocupação do PSG depois da vitória (3-1) no reduto do Saint-Étienne. E agora a equipa de Paris confirmou que os problemas físicos que levaram o brasileiro a abandonar o terreno de jogo o levarão a estar algum tempo de fora dos relvados.

Em comunicado oficial, o PSG informou que Neymar sofreu "uma entorse no tornozelo esquerdo com danos nos ligamentos". Os parisienses adiantam que o jogador deve ficar de baixa "durante seis a oito semanas", ainda que "uma atualização da situação seja feita nas próximas 72 horas para esclarecer a situação".

Neymar saiu do jogo com o Saint-Étienne ao minuto 88, depois de ter feito uma entorse no tornozelo esquerdo. O brasileiro rapidamente agarrou-se à zona afectada, tendo saído do relvado em maca e visivelmente preocupado.

A cumprir a sua quinta temporada no PSG, Neymar, de 29 anos, soma 14 partidas pelo clube esta temporada, nas quais marcou três golos e fez três assistências.