Acontece que Christian vive perto, tem os arraiais nas redondezas e a bola, tão ausente, estaria a roer-lhe as entranhas com o bicho da saudade. Cento e setenta e três dias era o tempo contado desde a última vez, se é muito ou pouco tempo cabe à subjetividade discernir, mas é tempo ganho, Eriksen está a ganhar há meses, virou um vitorioso da vida desde que o coração lhe parou em Copenhaga e o corpo tombou no relvado para chocalhar o futebol com as ondas de choque.

A passagem do dinamarquês por este mundo tremelicou com a paragem cardíaca que sofreu a 12 de junho, importou a ninguém o resultado do Dinamarca-Finlândia desse dia desde o qual se contaram outros 173 dias que, para Eriksen, se compuseram de hospitais, cirurgias, um desfibrilador colocado no seu coração, uma visita aos companheiros do Inter de Milão e dúvidas a nublarem-lhe o que fazer com a vida, que ainda será longa, e a carreira, que aos 29 anos ainda teria uma fartura de futebol para dar.

De Christian Eriksen pouco se tinha sabido e muito esporadicamente até, esta quinta-feira, a notícia de vizinhos a conviverem trazer novidades quanto ao jogador dinamarquês: em Odense, onde ele mora, o clube local abriu-lhe caminho para voltar a treinar. “Perguntou se poderia utilizar os nossos campos para fazer algum treino individual com o seu próprio treinador”, resumiu, à Tribuna Expresso, um assessor de comunicação do clube, repetindo o uso de 😊 nas respostas dadas, intuindo a felicidade que embala a estória.

Porque Eriksen, depois de tudo o vivido desde aquele Dinamarca-Finlândia do Europeu, tem a incerteza como um dos apelidos e optou por regressar a casa para tentar um retorno ao futebol. O médio começou a carreira no Odense, onde esteve nos escalões jovens entre 2005 e 2008, antes de rumar ao Ajax de Amesterdão. “É um antigo jogador da nossa academia. Claro que gostaríamos de ajudar o Christian 😊 ”, acrescentou o porta-voz do Odense, reincidindo na alegria.

Por enquanto, este regresso em pontas de pés não é mais do que isso, uma tentativa. O Odense não sabe se, no futuro próximo, o jogador poderá participar em treinos coletivos com a equipa principal do clube, ou alguma das suas equipas. Tal decisão dependerá “do Odense, do jogador e do Inter de Milão”. Eriksen ainda tem contrato com o clube italiano, a competir na Serie A que não autoriza jogadores com desfibriladores no coração a competirem na liga.

Christian Eriksen está a tentar voltar com o tempo que ganhou ao lugar onde foi escalando com todo o tempo que, num instante, assustou meio mundo. Pareceu, por momentos, que poderia acabar, mas o dinamarquês está agora em casa, a tentar regressar.