Imprensa brasileira garante que Palmeiras ofereceu renovação de contrato com “valorização salarial” a Abel Ferreira

O Palmeiras ainda se encontrava em plenos festejos do triunfo sobre o Flamengo, o qual deu a segunda Libertadores seguida ao clube, e já Abel Ferreira era questionado sobre a sua continuidade no conjunto paulista. Após a final de Montevideu, o técnico garantiu que estava no seu "limite mental" e revelou que faria uma "reflexão com a família" para decidir se continuaria ao serviço do "verdão".

Com contrato válido até dezembro de 2022, a imprensa brasileira garante, agora, que o Palmeiras já fez uma proposta de renovação de contrato a Abel Ferreira. O "Globoesporte" foi o primeiro a avançar com a notícia, entretanto também confirmada pela "ESPN".

Ambos os meios coincidem na informação: o Palmeiras propôs a Abel um novo contrato, válido até 2024 e com uma "valorização salarial", subindo assim a remuneração auferida pelo técnico português. De acordo com o "Globoesporte", a "tendência é que Abel aceite a proposta ao longo da semana". A mesma fonte indica que as futuras mudanças no plantel respeitarão os desejos do treinador.

Abel, que além das duas Libertadores conquistou, pelo Palmeiras, uma Taça do Brasil, já se queixou várias vezes do sobrecarregado calendário a que a sua equipa está sujeita, revelando que esse excesso de jogos poderia pesar na sua decisão sobre continuar, ou não, na equipa paulista.

O Palmeiras ainda tem as duas jornadas finais do Brasileirão para disputar. Segundo a "ESPN", esses dois embates serão orientados por Paulo Victor Gomes, treinador dos sub-20 do "verdão", visto que Abel já se encontra de férias em Portugal. O Brasileirão, recorde-se, foi ganho pelo Atlético Mineiro, com Hulk como grande figura.