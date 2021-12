De Guardiola a Liam Gallagher, todos se rendem a Bernardo Silva, o canhoto com pés de veludo que é o que mais vence na Premier League

O minuto 63 corria no Watford - Manchester City, mas não o fazia tão elegantemente como Bernardo Silva, que acabava de receber a bola descaído para a direita da área dos locais. Com uma mudança de direção convicta, o português fletiu para o meio e, com a absoluta naturalidade de quem faz o difícil de forma fácil, rematou em direção ao poste mais distante, fazendo o seu segundo golo na partida e o terceiro dos campeões ingleses, que assim selavam mais uma vitória categórica.

A exibição de Bernardo na passada jornada da Premier League foi mais uma evidência da grande temporada que o lisboeta tem feito. Entre clube e seleção, soma já oito golos e quatro assistências, tendo apontado cinco golos nos últimos seis jogos do City. Mais, muito para lá da sua contribuição goleadora, o português tem revelado uma omnipresença em todos os momentos do jogo e uma regularidade competitiva que o transformam em indiscutível para Pep Guardiola.

O espanhol nunca escondeu a sua admiração pelo antigo futebolista de Benfica e Mónaco, mas esta época, face às exibições de Bernardo, têm sido vários os elogios públicos do catalão face ao canhoto.

As declarações mais fortes de Pep sobre o português surgiram depois da vitória (2-1) do City contra o Aston Villa, quando Bernardo apontou mais um golo e Guardiola disse que, "neste momento", o português era "o melhor jogador da Premier League".

"Foi o melhor na época em que conseguimos 98 pontos, há três temporadas, e é o melhor agora. Quando um jogador tem esta qualidade, só depende dele. É um jogador de outro nível, em todos os aspetos", disse.

No passado defeso, a saída de Bernardo Silva do Manchester City chegou a ser colocada em cima da mesa. Após quatro temporadas em Inglaterra, o médio via com bons olhos rumar a outras paragens, com Espanha a ser um destino particularmente do seu agrado - o canhoto cresceu a admirar o futebol do Barcelona.

No entanto, as exigências que o City fazia para aceitar a venda, conjugadas com o momento de pouco fulgor financeiro dos grandes espanhóis, acabaram por impedir a concretização da saída, avançando Bernardo para uma quinta temporada em Manchester que, para já, está a ser de enorme êxito.

Na sequência do triunfo contra o Watford, Guardiola agradeceu ao jogador por "ter mostrado" que o técnico "não estava errado", numa referência às declarações que colocavam Bernardo como o melhor da Premier League. Depois da vitória (2-1) contra o PSG, para a Liga dos Campeões, Pep vincou que o médio "faz tudo no timing certo, sem grande preparação".

Nesse embate contra os parisienses, Bernardo, com um dos seus suaves e delicados toques na bola, assistiu Gabriel Jesus para o golo que deu a vitória aos ingleses. Após mais um exemplo da leveza eficaz evidenciada pelo futebol de Bernardo, uma criança foi pedir a camisola do português como recordação.

Num campo onde tinham estado Neymar, Messi ou Mbappé, aquele menino deleitou-se por levar para casa aquele troféu. Talvez a identificação da criança com Bernardo se deva à própria natureza do português em campo: um futebol de sorriso na cara, mas que não perde a vontade de ganhar, um jogar cheio de prazer e paixão pelo jogo, com uma vontade de ter sempre a bola consigo, de levá-la nos seus passeios, que nos faz lembrar do desejo infantil de ter o amado brinquedo sempre por perto.

À sua evidente capacidade técnica e criatividade, o ex-Mónaco e Benfica junta elevadas doses de conhecimento táctico, o que leva Guardiola a sublinhar que o número 20 dos campeões ingleses "pode jogar em quatro ou cinco posições", definindo-o como um "jogador de futebol" que pode "actuar em qualquer lado".

O nível de Bernardo, que no total leva 221 encontros e 42 golos pelo City, não passou despercebido a um dos mais famosos adeptos do clube. Liam Gallagher, mítico vocalista dos Oasis, cujas canções "Wonderwall" e "Dont' Look Back In Anger" fazem parte das mais entoadas pelos adeptos citizens, afirmou, no Twitter, que Bernardo era "o melhor jogador do mundo", numa frase que, pelo meio, tem uma palavra bem do gosto de estrelas do rock como Liam.

Mas não só do universo do Manchester City surgem os elogios para o português. Num programa na "TalkSport", Darren Bent, antigo avançado internacional inglês que se destacou no Charlton, Tottenham ou Sunderland, e Jack Wilshere, médio que também jogou pela seleção de Inglaterra e que, atualmente, se encontra sem clube, vincaram a importância de Silva para o futebol da equipa de Guardiola.

Bent considerou que Bernardo é o "primeiro nome na equipa do City", destacando que "o ritmo" do português é "o que o diferencia". Já Wilshere, que ainda muito jovem brilhou no Arsenal, foi mais longe, classificando o lisboeta como "o melhor jogador português da Premier League", visto que, na opinião de Jack, "Bernardo está acima de Ronaldo": "Não digo que seja melhor jogador e que tenha feito as coisas que Ronaldo fez, mas se tivéssemos um jogo amanhã, escolheria Bernardo", opinou.

A preponderância de Bernardo Silva na equipa do City levou a que o canhoto tenha sido considerado o melhor jogador do mês de novembro no clube, numa distinção conquistada pelo português pelo terceiro mês seguido.

Aos 27 anos, Bernardo é já dono de um palmarés impressionante. Vencedor da Liga das Nações por Portugal, o médio só fez três partidas pela equipa principal do Benfica, mas os 31 minutos realizados às ordens de Jorge Jesus em 2013/14 valeram-lhe para ganhar a Liga, a Taça e a Taça da Liga dessa temporada.

Já como elemento preponderante, Bernardo conquistou a Ligue 1 pelo Mónaco e, ao serviço do City, ergueu a Premier League por três vezes, a Taça da Liga em quatro ocasiões, a Supertaça por duas vezes e a FA Cup em 2018/19. No total, o canhoto tem 15 títulos coletivos.

Mas há um outro dado de relevo sobre o citizen. Segundo estatísticas da "Opta", Bernardo Silva é o jogador da história da Premier League com maior percentagem de vitórias nos encontros que disputou, entre aqueles que tenham somado um mínimo de 100 partidas.

Com 112 triunfos em 145 jogos, Bernardo ganhou 77% dos jogos que realizou na Liga inglesa, um valor superior ao dos seus companheiros Ederson, Gabriel Jesus e Gündoğan e ao do seu compatriota Paulo Ferreira, três vezes vencedor da competição ao longo das nove épocas que fez no Chelsea.

Bernardo Silva é crucial para o funcionamento de uma das melhores equipas do mundo. O seu futebol é uma espécie de compilação de todas as características do agrado de Pep Guardiola, pela técnica, inteligência e criatividade associadas à capacidade de ocupar espaços e roubar a bola, bem como à facilidade de se adaptar a diversas funções pedidas pelo treinador e de ser resistente à pressão adversária, sem esquecer a disponibilidade física de alguém que, nas últimas sete temporadas, nunca realizou menos do que 44 jogos por campanha, contando somente partidas por clubes.

Os pés de veludo de Bernardo Silva, um futebolista ganhador, vão consolidando o seu espaço entre a parada de estrelas que é a Premier League atual.