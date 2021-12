13 membros do Tottenham testam positivo à covid-19. Conte considera a situação “séria” e admite: “Estamos um pouco assustados”

A notícia já vinha circulando na imprensa inglesa, e foi agora confirmada por Antonio Conte: há oito jogadores e cinco integrantes da equipa técnica do Tottenham que testaram positivo à covid-19, numa situação que está a preocupar os responsáveis do clube londrino e a colocar em risco os próximos embates dos spurs.

Conte, que sucedeu ao português Nuno Espírito Santo no comando técnico do Tottenham, assumiu, em conferência de imprensa, que a situação é "séria" e que há "várias infecções": "Estamos um pouco assustados porque não saberemos o que acontecerá amanhã", disse o italiano.

Conte expressou preocupações por haver contactos com "falsos negativos que depois se tornam positivos" no grupo de trabalho, acrescentando que um jogador que participou na sessão de treino de quarta-feira (8), por ter tido um teste negativo no dia anterior, viria, depois, a dar positivo. "Temos família e perguntamos: 'porquê correr o risco'", questionou o transalpino.

O treinador da equipa de Londres descreveu o que o clube que orienta tem vivido como "estranho e incrível", não confirmando se os 13 casos no plantel são da variante Omicron. Conte revelou, ainda, estar vacinado, não tendo confirmado que todos os futebolistas também o estejam.

O Tottenham tem agendado para quinta-feira (9) um embate contra o Rennes, a contar para a Conference League. As regras da UEFA determinam que uma partida pode ser realizada desde que os clubes tenham pelo menos 13 jogadores seniores disponíveis, incluindo, pelo menos, um guarda-redes.

Antonio Conte indicou só ter à disposição 11 futebolista do plantel principal, mas, segundo o "The Guardian", a UEFA indicou que, a manter-se a situação atual, o duelo entre ingleses e franceses realizar-se-á. O Tottenham preencheria a sua equipa com elementos do conjunto sub-23, dadas as dificuldades em remarcar o confronto com o Rennes até final de 2021, a data limite imposta pela UEFA para o final das fases de grupos das competições europeias.

O treinador dos spurs não confirmou se o seu clube já havia pedido o adiamento do compromisso da próxima jornada da Premier League, agendado para domingo (12) contra o Brighton. No entanto, quer o "The Guardian" quer a "Sky Sports" avançam haver "conversações" entre o clube e a organização da liga inglesa sobre a possibilidade de adiar esse jogo.

De acordo com as regras da Premier League para 2021/22, uma partida só poderá ser adiada se uma das equipas tiver menos de 14 jogadores disponíveis. Ainda assim, os regulamentos indicam que as decisões são tomadas "caso a caso", sendo sempre avaliados os pedidos dos clubes para situações concretas.