13 títulos depois, Marcelo Gallardo escolheu "continuar mais um ano": treinador seguirá no comando do River Plate em 2022

"Após tantos anos e tendo em conta o que exige uma instituição assim, precisava de refletir e decidir o que faria. Não tive muito tempo, mas escolhi continuar mais um ano". Foi assim, em conferência de imprensa, que Marcelo Gallardo comunicou que continuaria a ser, em 2022, o treinador do River Plate, cargo que ocupa desde 2014.

Na véspera do terceiro aniversário do triunfo millionario sobre o Boca Juniors, na final da Libertadores em Madrid, o técnico argentino terminou com as especulações sobre o seu futuro. O vínculo de Gallardo com o River terminava no final de 2021, o que levou a que o antigo jogador fosse associado a cargos como o de selecionador do Uruguai, treinador do Flamengo ou até a ser apontado a clubes europeus, mas a relação entre o treinador e o clube continuará.

Antigo jogador histórico do River Plate, os anos de Gallardo na direcção técnica do clube têm sido marcados pelo êxito. O muñeco já venceu 13 títulos ao serviço do River, entre eles a última edição da Liga Argentina e duas Libertadores (em 2015 e 2018).

Considerado, já, uma das figuras mais importantes da história de um dos maiores clubes da América do Sul, a decisão de Gallardo já está a ser festejada quase como um título pelos adeptos do River.

Após o final da temporada, o técnico assumiu que iria "avaliar" a sua continuidade, mas agora dissipou todas as dúvidas: "Não queria estar muito tempo a gerar incerteza ou angústia nos adeptos. Não tenho palavras de agradecimento suficientes para agradecer todo o afeto que eles me dão. Tento devolver-lhes esse carinho renovando as minhas energias e seguindo à frente desta gestão desportiva que me faz feliz", confessou o antigo internacional argentino.

Gallardo vincou que continuará por "escolha e desejo". Questionado sobre a existência de ofertas de outros emblemas nos últimos dias, o muñeco disse que lhe "chegaram propostas", mas que "não as ouviu", reafirmando o seu compromisso com o River Plate.