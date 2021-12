Gonzalo Plata, emprestado pelo Sporting ao Valladolid, envolvido em acidente de automóvel. Equatoriano estaria embriagado

Tido como um dos grandes talentos para o futuro do Sporting depois de ser um dos melhores jogadores do Mundial sub-20 de 2019, Gonzalo Plata é agora notícia pelos piores motivos. O equatoriano de 21 anos, esta temporada emprestado pelos leões ao Real Valladolid, provocou na manhã desta quarta-feira um acidente na cidade espanhola, com a imprensa local a avançar que Plata teria uma taxa de álcool no sangue duas vezes superior ao permitido no momento do embate, diz o "As".

O incidente, que provocou dois feridos, já foi confirmado (e lamentado) pelo clube da II Liga espanhola, que tem como proprietário Ronaldo Nazário. “O Real Valladolid censura o comportamento do seu jogador, Gonzalo Plata, que, de acordo com as informações recebidas, esta madrugada sofreu um acidente de viação no centro da cidade”, pode ler-se no comunicado lançado no site oficial do clube.

O Valladolid diz que vai tomar “as medidas disciplinares que forem oportunas” e abrirá um inquérito sobre o caso, lamentando também os “ferimentos sofridos pelas pessoas envolvidas no acidente”, que se encontram bem e não correm qualquer perigo.

“Independentemente da responsabilidade individual do jogador, e sem prejuízo das medidas que a justiça tome, o regulamento interno e código de conduta do clube são estritos para lidar com este tipo de situação, que atentam contra os nossos valores enquanto instituição”, diz ainda o texto.

Apesar de não referir textualmente que Plata conduzia embriagado, no comunicado oficial o Valladolid sublinha “os perigos que estão inerentes à imprudência, ao consumo de álcool e de outras substâncias, em suma, a condução sem prestar a devida atenção às normas”.