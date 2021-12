Tottenham - Rennes da Conference League adiado devido ao surto de covid-19 na equipa inglesa

O Tottenham - Rennes, a contar para a Conference League e que estava agendado para quinta-feira (9), foi adiado devido ao surto de covid-19 que se abateu sobre a equipa inglesa. Em comunicado oficial, o clube londrino anunciou que o duelo contra os franceses não se realizará.

Esta decisão surge depois de terem sido detetados 13 casos de covid-19 na equipa principal dos spurs, sendo oito de jogadores e cinco de membros da equipa técnica. Em conferência de imprensa, Antonio Conte, treinador do Tottenham, já havia confessado que a situação era "séria", garantindo que o seu grupo de trabalho estava "um pouco assustado".

Além do adiamento do jogo contra o Rennes, o Tottenham anunciou, que, devido a recomendações das autoridades de saúde, o clube fechará as áreas do seu centro de treino dedicadas à equipa principal, mantendo-se as restantes zonas operacionais.

As regras da UEFA determinam que uma partida pode ser disputada desde que os clubes tenham, pelo menos, 13 jogadores do plantel principal disponíveis, incluindo um guarda-redes. Ora, Conte revelou só ter à sua disposição 11 futebolistas do plantel sénior.

O "The Guardian" havia avançado que, devido ao apertado calendário do Tottenham, o clube poderia tentar preencher a equipa para o jogo com o Rennes com recurso a elementos dos sub-23, mas a decisão final tomada foi outra.

É o segundo jogo do Tottenham que é adiado em pouco tempo, depois da partida contra o Burnley não se ter realizado devido ao forte nevão que se fazia sentir.