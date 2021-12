Kimmich, um dos atletas não vacinados do Bayern, continua com problemas nos pulmões após ter contraído covid-19 e não joga até final do ano

“Quero esperar por estudos a longo prazo. Estou consciente da minha responsabilidade”. Foi com estas frases que Joshua Kimmich anunciou que tinha recusado a vacinação contra a covid-19, pelo menos no imediato, sendo um dos poucos atletas do Bayern Munique a não o fazer.

Por não estar vacinado, o jogador foi obrigado a fazer quarentena depois de surgirem casos de covid-19 durante o estágio da seleção alemã, em novembro, o que o obrigou a falhar jogos da Bundesliga e da Liga dos Campeões. Mais tarde, testou positivo.

E a recuperação do polivalente jogador alemão não está a ser fácil. Esta quinta-feira, o Bayern Munique anunciou que Kimmich não joga mais este ano já que continua a sofrer com as sequelas do vírus.

“Estou feliz por o meu isolamento ter terminado. Estou bem, mas ainda não consigo treinar-me em pleno já que tenho pequenas infiltrações nos pulmões”, diz o atleta numa notícia publicada no site oficial dos bávaros. Kimmich vai agora continuar a fazer “treinos de reabilitação” e só deverá voltar a jogar em janeiro, perdendo pelo menos três jogos até lá.